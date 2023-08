Paulina Urrutia revela cómo habría reaccionado Augusto Góngora al ver “La Memoria Infinita”

“La Memoria Infinita” podrá ser vista en salas nacionales a partir de este jueves, día de su estreno, y los chilenos recorrerán la historia de amor entre Augusto Góngora y Paulina Urrutia, en el escenario de los últimos días de vida del periodista, aquejado de Alzheimer.

La actriz, viuda de Góngora, señaló que se oponía en un principio a que Maite Alberdi narrara la historia de ambos. “Fue Augusto quien decidió hacer la película. Desde el primer momento dijo ‘perfecto, me parece muy bien’. Fueron los hijos, los amigos y yo en particular quien me negué hasta el final”, indicó.

“Él nunca tuvo conflictos con la cámara porque hizo pública su enfermedad, pero eso no quiere decir que tenía un afán exhibicionista, sino que era la coherencia de su vida, respecto a que siempre fue un hombre público. Este último capítulo también era digno de ser representado, su última causa”, añadió Paulina, en conversación con Página 7.

¿Cómo se habría sentido Augusto Góngora?

Respecto del resultado final de la cineasta, Urrutia fue consultada sobre cuál hubiera sido la reacción de su marido en el estreno del filme.

“Lo único que te podría decir es que él estaría feliz. Está agradecido. Yo creo que si hubiera visto la película, habría ido a felicitar a Maite. La habría felicitado mucho y eso es muy bonito, por cómo escriben los dos esta película”, aseguró la intérprete.

En este sentido, la exministra de las Culturas valora mucho el documental de Alberdi: “El resultado es muy emocionante, porque está el relato de Augusto, pero sin lugar a dudas está la creatividad y el talento de Maite para contar esta historia. Es un registro muy honesto, espontáneo”.