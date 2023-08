“Pueden pasar tantas cosas”: Hermano de Raimundo aclaró si Fran tiene chances con el participante de “Gran Hermano”

Raimundo Cerda se ha vuelto uno de los personajes favoritos de “Gran Hermano”, puesto que el estudiante de agronomía se ha ganado el cariño de todos por estar siempre del lado de la “Familia Lulo”.

Sin embargo, a pocos días de haber ingresado al reality se supo que había tenido un romántico acercamiento con Fran Maira antes de entrar al espacio. Por esta razón, la joven se empezó a acercar cada vez más al nuevo participante y los cibernautas ya especulan sobre un posible amorío entre ambos.

En contexto, es donde el hermano mayor de Rai, José Manuel Cerda, despejó las dudas con respecto a este romance que se está dando en la casona de Buenos Aires.

“Me mato de la risa con la Fran, es súper simpática”, comenzó opinando de la joven. “No la conozco de afuera y nunca he hablado con ella, pero la encuentro divertida y también directa, tiene su onda. Se nota que se lleva bien con Rai…”, agregó en la conversación con Página 7.

¿Pololeo en “Gran Hermano”?

Con respecto a si este coqueteo puede pasar a mayores, José tiene claro que “a ella le gusta, pero ahí veo una amistad. Una amistad que quizás… claro, se conocen de antes y yo no sé qué han hecho, no sé si los cahuines son reales. Lo digo por lo que comentó Fran cuando llegó Rai. Yo me sorprendí, no sabía”, sostuvo.

“Yo creo que por parte de mi hermano, no. Aunque pueden pasar tantas cosas… falta mucho para que termine el programa, es un encierro y eso, con el tiempo, empieza a jugar tu cabeza. Es Heavy. Pienso que hay que vivirlo para entenderlo”, aclaró el hermano de Rai.

Aunque, el familiar del participante se muestra indeciso sobre cómo terminará esta relación: “No sé… por eso digo que desconozco lo que podrá pasar. Pero, hasta el momento, por lo que conozco a mi hermano, noto que se caen bien —que se conocen, obvio— pero veo a Rai con un interés de amistad, más que de otra cosa”, cerró.