“Se me hizo un nudo en la garganta”: Martita le confesó a Gonzalo las tristes razones que tuvo para mentirle

Luego de que Robin (Gabriel Urzúa) le confesara toda la verdad a Gonzalo (Nicolás Oyarzún) sobre su relación con Martita (Daniela Ramírez) en “Generación 98″, el esposo de Javiera fue hasta la oficina de su excompañera para conocer las razones del invento de su pololo.

“Te mentí, Samuel sí existe, es mi gato y Robin es gay, y es mi mejor amigo”, comienza a confesar una avergonzada Martita.

“Lo hice para esconder lo que sentía por ti, Gonzalo. Cuando te volví a ver en la reunión de curso, me di cuenta de que no te podía decir la verdad, que soy sola, que no tengo pareja, que trabajo siete días a la semana”, le dijo.

“Lo inventé para defenderme, porque no quería que me molestaran, porque no quería que nadie más se riera a mi espalda, como lo hicieron en el Saint Williams”, explicó, haciendo referencia a todo el bullying que le hicieron en el colegio.

“Estaba tratando de sobrevivir. Es lo mismo que hice durante los doce años en el Saint Williams. Me inventé un mundo un poquito más bonito que la realidad”, le dijo a su enamorado, quien le repetía que no tenía que pedirle perdón.

Todos llorando

La escena conmovió a los televidentes, que dejaron decenas de comentarios. “Digan lo que digan me dio penita se me hizo un nudo en la garganta”; “Uy qué está bueeeena. Te quiero Martina, me hiciste llorar”; “Me hizo llorar Martita”.