“Ya fue ya, llegó el momento”: Skarleth sabe que está pedida después de recibir la nominación fulminante

Una vez terminada la prueba del líder, la cual dejó a Raimundo Cerda como el inmune de la semana, comenzó el proceso de nominación de “Gran Hermano”. Sin embargo, desde la semana pasada cambiaron las reglas del juego en el reality, llegó la fulminante.

La fulminante consiste en una nominación directa a placa de un o una participante del reality, sin posibilidad de ser salvada/o, a menos que sea la o el líder de la semana. Esta carta puede ser ocupada solo una vez durante toda su estadía.

Esta semana, Jennifer Galvarini, alias “La Pincoya”, fue la segunda en utilizar este derecho, tras ser la primera víctima de la fulminante. Ella nominó a Skarleth Labra, la joven que ha sido salvada dos veces de placa, y con quien ha tenido diversos conflictos.

Constanza Capelli también le hizo la votación espontánea, por lo que esos votos no cuentan, aunque su deseo se cumplió y la joven ya es la primera nominada de esta semana.

“Se van a concentrar los votos en mí”

Antes de iniciarse este proceso de nominación, los participantes y Skarleth se enteraron de que es la persona que recibió la fulminante, es decir pasa directo a la placa y no puede ser votada por sus compañeros durante la nominación.

Cuando comenzó la transmisión de “Espiando la casa”, la joven ya había sido informada de esto, y estaba taciturna en la habitación “del after”. Ellos estaban realizando su estrategia de votación, y la chica estaba concentrada en limarse las uñas.

“Ya fue ya, llegó el momento chiquillos”, partió Skarleth. Sus amigos la intentaron consolar, pero ella sabía que estaba pedida, “pero sí es obvio que se van a concentrar los votos en mí, porque yo me pelee con ella en vivo, y después de que me peleará con ella en vivo, la mandé a placa, y la salvaron de las segundas”, afirmó.

“Todo el mundo la bancó después de que yo me pelee con ella, a quién tú crees que la van a salvar y a quién van a eliminar. A mí me salvaron dos veces seguidas, la gente me está esperando”, señaló la joven de Punta Arenas. Alessia señaló que Coni tuvo que haber sido quién hizo la fulminante porque ha dicho que las personas esperan a los que no han estado en la placa para eliminarlos apenas se pueda.

Labra confesó que le da rabia que Constanza la haya nominado de manera fulminante, lo que no pasó, pero no tiene forma de tener certeza, ya que los participantes no saben. “Todavía no puedo creer que me hizo la fulminante, porque está bien es un juego”, comenzó.

“Tú haces la fulminante... la espontánea ya te la paso porque eso es sumarle votos a más personas, y ahí se ve si las personas votan por ella, pero mandar a alguien a placa sin salvación es porque tú quieres que la mina se vaya no ma’”, agregó la joven.

“Tienes que odiar mucho a una persona, yo no se lo hubiera hecho porque ella algo personal no me lo ha hecho, la ‘Pincoya’ sí, yo no se lo hubiera hecha, quizás sí le hubiese hecho la espontánea, porque no la odio tanto, no es tan importante para mí”, cerró.