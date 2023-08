Abuela de Daniela Vega narra los daños que sufrió tras las inundaciones en Santa Cruz

Un duro relato contó la abuela de Daniela Vega por las cuantiosas inundaciones que han afectado a la comuna de Santa Cruz, región de O’Higgins, donde vive desde hace un tiempo.

La mujer de 71 años, de nombre Liliana, conversó con Rodrigo Sepúlveda al ser entrevistada en un despacho desde su hogar para Meganoticias Alerta, donde lamentó que el agua entrara a su vivenda “como un río”, por puertas y ventanas.

“Estoy deshecha, porque mi casa está terrible”, manifestó.

“Soy una mujer mayor. Imagínate, empezar de cero nuevamente. He llorado mucho, no he podido dormir”, contó desconsolada.

La entrevistada explicó que hace cinco años se trasladó a vivir desde Santiago a Santa Cruz en busca de mayor tranquilidad. No obstante, ahora señala que “el piso se me levantó todo”. Asimismo, detalló que perdió importantes enseres, como su refrigerador.

Más adelante, Liliana aprovechó la entrevista para hablar de Daniela Vega, luego de enseñar una foto familiar donde aparece la actriz, hace algunos años.

“Ahí estaba en transición. Cuando yo me casé por la Iglesia, hace seis años que nos casamos por la Iglesia, mi nieta me cantó el Ave María a capela, que es mi orgullo”, reconoció.

Asimismo, esta persona de la tercera edad comentó la relación que mantiene con la protagonista de “Una mujer fantástica”. “Soy una madre muy provisora. Yo ayudo mucho a mis hijos, tengo tres (…) soy la abuela de la Daniela Vega, pero mi nieta lleva su vida, yo no puedo pedirle ayuda a ella para nada, porque ella vive su mundo”, explicó.

“La admiro por ser como es, mi nieta, a través de ustedes se los digo. Porque ella sola escaló donde está”, valoró Liliana.