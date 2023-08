Cazzu protagoniza portada de Rolling Stone y revela cuál será su futuro como cantante

La cantante argentina Cazzu ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, y ahora ha capturado la atención de muchos al protagonizar la portada de la prestigiosa revista Rolling Stone.

En una entrevista exclusiva para la publicación, la artista habló sobre su emocionante futuro como cantante y su inminente experiencia como madre junto a su pareja, Christian Nodal.

La sesión de fotos para la portada de la revista, se muestra a Cazzu en todo su esplendor, luciendo su avanzado embarazo con una actitud segura y radiante. Con atuendos llamativos y un estilo urbano característico de la artista que demuestra que la maternidad no ha frenado su pasión por la música.

Equilibrio con su carrera musical

Durante la entrevista, Cazzu compartió sus emociones y reflexiones sobre la próxima etapa de su vida. Reveló que este momento la ha llevado a crecer y a pensar en nuevas perspectivas.

A pesar de las responsabilidades que conlleva ser madre, la cantante también confesó que no tiene planes de alejarse de su carrera musical.

“Me importa mucho mantener el equilibrio de una forma un poco más responsable entre mi vida, mi familia y mi carrera. Creo que ese es mi siguiente reto, entender de qué forma voy a dedicarle tiempo a mi nueva familia. Obviamente, seguiré con mi música, seguiré con la intensidad y con la pasión con la que siempre la hice, pero sí con un poco más de equilibrio, entendiendo que la vida es ambas cosas”, declaró Cazzu.

Cazzu también habló sobre su sorpresa al descubrir su embarazo y cómo ha asumido este nuevo rol en su vida. “Creo que ha sido uno de los momentos donde más me ha tocado crecer y pensar en cosas”, dijo. “Yo tengo 29 años, no soy tan pequeña como para que esto tuviera que descolocarme 100 %. Soy una persona ordenada y responsable. Hay cosas que a una no le pasarían si no hubiera algún grado en que realmente lo quisiera”.