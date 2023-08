Extrañó las humitas y el cariño de mamá: Polimá Westcoast se refirió a su exitosa gira mundial

Polimá Westcoast se ha convertido en uno de los exponentes nacionales más grandes del género urbano a nivel internacional esto tras el éxito de su tema “Ultra Solo” y “Baby Otaku”.

Ahora, el artista llegó a Chile luego de su exitoso tour por algunas ciudades de Europa y Norteamérica, en donde se ganó la corona como uno de los artistas que está ganándose el corazón del mundo.

“Estuve siete meses afuera, acabo de pisar hoy Chile (...) Estuve de gira, estuve aprendiendo, grabando música para un disco nuevo que va a salir ahora”, nos comentó en exclusiva a Publimetro.

Sin embargo, y a pesar del cariño que recibió fuera de nuestro país, asegura que nada es como su tierra natal. “Extrañaba mucho Chile, el cariño de madre, de abuelita, de mis hermanos y todo en verdad.... La comida, que aquí es deliciosa”.

Sobre esto, el cantante urbano aseguró que una de las cosas que más echa de menos cuando está lejos son los platos típicos chilenos, y que algunas de sus preparaciones favoritas, con las cuales no podría vivir son “la cazuela, los garbanzos, los porotos con rienda, las humitas”.

Eso sí, Polimá Ngangu, su nombre real, confesóque se inclina más por este último plato hecho a base de choclo molido y que puede ser acompañado con azúcar o con tomate. Aunque en el caso de Polimá Westcoast, las prefiere con azúcar.

Gira internacional y nuevas colaboraciones

Asimismo, el intérprete de “Nagasaki” nos contó detalles sobre su tour: “Viajo con un equipo grande como de 20 personas, nos hemos ido movimiento por todo el mundo. Después del Festival de Viña del Mar.... me fui y estuvimos haciendo una gira de siete meses”.

“Estuve tocando en Italia, Canadá, España, México, en muchas partes. Estoy muy agradecido por cómo me reciben y estoy sorprendido de cómo la gente de tan lejos se sabe mis canciones. Eso es súper loco, es algo sumamente especial”, sostuvo.

Según las palabras del cantante a nuestro medio, sus fanáticos y fanáticas internacionales tenían hasta merchandising de él, como cintas en la cabeza, poleras, banderas de Chile, entre otras cosas.

“De hecho algunos venían con carteles que decían Galee Galee”, recordó, haciendo alusión a su compañero de género que falleció hace algunos meses.

Polimá Westcoast ha colaborado con varios exponentes internacionales del mundo urbano entre ellos Nicky Jam, Emilia Mernes y en pocos días, sacará una canción con Ozuna. “Ahora se viene con todos los de Puerto Rico, se vienen muchas locas”.

Actualmente, el rapero tiene gran influencia en la música a nivel mundial tras lograr el éxito con su tema “Ultra Solo” junto a Pailita, el cual marcó números nunca antes vistos para un artista del género urbano, ahora inspira a muchos jóvenes a dedicarse a la música y a seguir sus sueños.

En relación a esto, el cantante comentó que “es loco porque solamente tengo 25 años y me ha tocado esto, pero lo hago con mucho gusto, la verdad. Para mi no es una presión y tampoco lo veo como si estuviese liderando algo, sólo que he trabajado mucho y gracias a dios tengo esta oportunidad”.

“Yo creo que van a pasar grandes cosas para el género chileno con los artistas que son muy jóvenes, que tienen entre 16 y 25 años. Es un diamente en bruto y que puede explotar en cualquier momento”, sentenció.