¡La nostalgia! Jennifer Aniston reveló qué prenda aún conserva de ‘Friends’

Hace casi 30 años que ‘FRIENDS’ se estrenó en televisión, logrando afianzar un público devoto que, al día de hoy y desde el 22 de septiembre de 1994, sigue manteniéndose como una de las sitcoms más queridas y recordadas por el público.

Fue Jennifer Aniston quien retomó su faceta en esta aclamada serie durante su más reciente entrevista en el WSJ Magazine (Wall Street Journal), donde no solo confesó cuál fue la prenda que conservó en su paso por ‘FRIENDS’, también una nostálgica reflexión sobre el ‘fracaso de sus relaciones’ y cómo afectó en ella la convivencia de sus padres siendo tan pequeña viviendo su divorcio.

Jennifer Aniston Frazer Harrison / Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

A esto, sumó una simpática revelación sobre uno de sus más bizarros consejos de belleza, utilizando esperma de salmón para un tratamiento de rejuvenecimiento facial, también el lindo gesto que tiene Adam Sandler y su esposa para ella cada Día de las Madres enviándole flores.

Sin duda, una de las entrevistas más nostálgicas, profundas y hasta divertidas que ha ofrecido la icónica actriz de 54 años, ha ofrecido, mostrando, un panorama completo sobre ella, su sentir y algunos otros datos curiosos.

Jennifer Aniston confiesa cuál es la prenda que sigue conservando de ‘FRIENDS’

Hace 19 años que ‘FRIENDS’ salió del aire, y aun así, sigue siendo un tema recurrente en el público actual, es así, que Jennifer Aniston confesó cuál es la prenda que todavía conserva de su paso por la sitcom.

Fue en 2019, durante una entrevista para ‘Bustle’ que ya había revelado que había tomado un especial calzado de la serie de televisión: “Tomé maravilloso par de mocasines de punta cuadrada de Joan & David”. Hasta ahí parecía que esta era la única prenda que había tomado, pero en su última entrevista confesó que tenía otra.

Jennifer Aniston y Chris McMillan Instagram: @jenniferaniston (Instagram: @jenniferaniston)

Jennifer Aniston reveló que poseía otra prenda de la serie que había robado de un estante de disfraces de su coprotagonista Courteney Cox, perteneciente a su personaje ‘Monica’, tratándose de nada más y nada menos que un vestido mini, oscuro de pequeñas flores amarillas y ribete de encaje. Tiempo después, la actriz presumió esta prenda en una foto junto a su estilista Chris McMillan.

¿Jennifer Aniston odiaba ‘FRIENDS’?

Pese a que la serie logró robarse el corazón del público, en 2016, Jennifer Aniston confesó a ‘The One Show’ que una de las cosas que más odiaba junto a sus compañeros era el tema ‘I’ll Be There for You’ de The Rembrandts y que incluso se les hacía muy ‘extraño’ bailar alrededor de una fuente, pero al final, fue algo que funcionó para ‘FRIENDS’.

Por otro lado, en 2020, reveló a ‘The Hollywood Reporter’ que llegó a odiar su papel de ‘Rachel Green’ y es que no dejaban de asociarla con su personaje: “Parecía que no podía escapar de esa dinámica, que siempre sería Rachel la de Friends”.