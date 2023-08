“La otra vez hubo una discusión con Rubén y dijiste paco...”: Jorge arremetió contra la Pincoya tras hablar en contra de Carabineros

Durante el nuevo capítulo de “Gran Hermano” se llevó a cabo una nueva edición del cara a cara, en donde Jorge Aldoney protagonizó un tenso momento tras encarar a Jennifer Galvirini.

“Después de 2 meses de convivencia: ¿quién crees que piensa que el fin justifica los medios?”, fue la pregunta que sacó el modelo, por lo que eligió a la chilota.

Acto seguido, el conocido como Mister Chile recordó una antigua situación que se dio hace algunos días: “Voy a utilizar este ejemplo, porque no voy a decir el garabato en sí, pero la otra vez hubo una discusión con Rubén y dijiste ‘paco…’, y un adjetivo calificativo bastante denostativo”, recordó.

“Pero las disculpas por denostarlo por su profesión jamás las escuché. Entonces yo creo que sí, tu fin de salvarte de las placas, lo encuentro súper válido, sí justifica los medios”, remató.

Cabe recordar que en aquella ocasión, Pincoya estaba enojada por Rubén porque no les quería dejar usar la cocina, asegurando que debían avisarle un día antes para que él se “organizara”.

“Típico de paco cul***, buenos para ponerle la pata encima a la gente”, afirmó en aquel entonces la oriunda de Chiloé.

La respuesta de la chilota

Estas palabras no pasaron desapercibidas para la Pincoya, quien respondió a Jorge muy fiel a su estilo. “Yo tengo una muy buena onda con la institución de Carabineros de Chile, al cual yo pertenecí muchos años”, reveló.

“Nosotros cuando trabajamos, también nos tratamos de pacos. Ninguno de los dos pertenece (ahora) a esta institución, cada uno tomó rumbos diferentes, pero eso no quiere decir que yo no le tengo un respeto a Carabineros de Chile”, explicó, en referencia a Rubén.

Asimismo, Jennifer le mencionó al Mister Chile que “si tú me dices que yo haría cualquier cosa para quedarme, yo pienso que estás equivocado porque más cosas hacen ustedes para quedarse (tales como) injuriando, culpando, armando patrañas porque han dicho de todo para sacarme de la casa”.

“Pero, ¿quieres que te diga una cosa? Cuando yo me vaya será porque la gente de afuera quiere que yo me vaya y me voy a ir con la frente en alto. Así que les guste o no, a lo mejor tienen Pincoya para rato”, argumentó Jennifer.

Jorge tratando a la casa de flaite

Por su parte, Jorge preguntó: “¿Qué frase dije yo en la que te traté de flaite?”, a lo que Pincoya respondió que fue “en la cocina varias veces, igual te podría decir el día...”.

Según las palabras de Galvarini, el ingeniero comercial habría insultado a sus compañeros diciéndoles “flaites culiaos” por no lavar la loza. “Dijiste ‘es que esta gente es muy flaite’, cuando yo estoy ahí presente”, lo encaró Jennifer.

Jorge: ¿En plural?

Jennifer: Sí. No te da para hablar bien, porque no te da el cuerpo tampoco para decírmelo.

Jorge: ¿Tú lavas tu loza, Pincoya?

Jennifer: Sí, la lavo.

Jorge: No era para ti.

Jennifer: Cuando tiras ‘pachotas’ solamente estoy yo ahí. Así que me lo dices a mi po’ (...) y te voy a decir otra cosa, cuando yo te voy a dominar o cuando te digo algo, son de situaciones que han pasado de los dos, y no de perico los palotes, fíjate. Tú no andes de vocero.

Jorge: Es parte de la convivencia, Pincoya.

Jennifer: Entonces, corta tu show porque a mi también me molesta tu modo y te lo he dicho en tu cara.