Mario Mezza llega con sus tijeras a la TV: “Esto es un premio por lo realizado en mis 56 años de profesión”

Este viernes, a las 20:30 horas, se estrena un nuevo programa en REC TV, “Antes y ahora”, conducido por el estilista y educador de peluqueros Mario Mezza, quien conversará con figuras del espectáculo nacional.

El proyecto de la señal del recuerdo de Canal 13 reunirá al comunicador con sus invitados, donde, primero, se tomarán un café para dialogar sobre el presente laboral del personaje, lo qué están haciendo hoy y cómo llegaron a lo que son en la actualidad.

El estilista, que da un gran salto en su carrera mediática con este proyecto, comenta que “es un privilegio hacer este programa. Si me lo propusieran en cualquier otro medio, no lo haría, porque me identifico mucho con Canal 13 y con el equipo de REC TV. Además, será un privilegio inmenso estar con todos los invitados que tendrá ‘Antes y ahora’. Son reconocidas y exitosas personas que han pasado alguna vez por este canal, el 13″.

Mario Mezza Canal 13

Luego, Mezza, que tiene más de 50 años de experiencia, los invitará a lo que él llama “Mi peluquería”, un estudio ambientado como un salón de belleza donde hay otras estilistas que están peinando. En esta sección, el conductor del espacio revisará videos de distintos programas de Canal 13 donde aparece su invitado, desde sus inicios, para recordar momentos del pasado y evocar sentimientos de nostalgia, hasta los más cercanos al presente.

“Siento que esto, que este programa específicamente, es un premio por lo realizado en mis 56 años de profesión”, manifiesta Mario Mezza y sobre “Antes y ahora” revela que “invitamos a personajes con algo de historia y que hayan hechos cosas importantes en Canal 13, entonces les mostramos el ‘antes’ de ellos y luego hablaremos de la moda y de los distintos estilos que han existido en los peinados y en el vestuario. Asimismo, también conversaremos del ‘ahora’, que es en qué está en la actualidad nuestro invitado”.

“Antes y ahora” tendrá entre sus invitados al periodista y ex notero de “La mañana del trece”, Alejandro Chávez (en el episodio debut); el actor Ramón Farías; la ex conductora de “El tiempo es oro”, Susana Rocatagliatta, la actriz y comediante Renata Brava; el actor Patricio Torres; y la ex animadora de “Martes 13″, Viviana Nunes; entre otros.