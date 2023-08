“Podría ir a trabajar, pero mi cuerpo no puede”: Fran García-Huidobro reveló los motivos por los cuáles no podrá ser panelista de “Gran Hermano”

La panelista de “Gran Hermano”, Fran García-Huidobro, reveló que un problema de salud le pasó la cuenta y ahora tendrá que pasar algunos días en cama.

A travéas de una publicación de Instagram, la rostro de televisión sorprendió a sus seguidores afirmando que “bueno, era cosa de tiempo. Finalmente, no me dio”.

“Llevo casi tres semanas pateando este resfrío, yendo a trabajar, y hoy mi cuerpo dijo ‘basta’”, añadió.

Según los dichos de la “Dama de Hierro”, en estos momentos “mi cabeza está perfecta, o sea, podría ir a trabajar, pero mi cuerpo no puede. Así que tomamos la decisión, yo y la producción de Gran Hermano, de dejarme en mi casa en cama hasta que me recupere 100% de este resfrío”, comentó.

Asimismo, Fran aclaró que ya tomó las medidas correspondientes y pidió un test de antígenos para descartar cualquier enfermedad y proteger a los otros.

“Estoy súper agradecida de mis compañeros de trabajo, de entender que de verdad no puedo. Y a mí me encanta mi pega, me da mucha lata no ir hoy, la noche de nominación”, mencionó en la red social.

“Pero mi experiencia yendo a trabajar enferma es la peor, así que no puedo. Voy a ver ‘Gran hermano’ en la medida de lo posible porque con el tapsin se hace más dífcil; pero volveré como Terminator”, prometió a los seguidores y seguidoras de “Gran Hermano”.