¿Por fin comenzará el romance?: Cony y Rai protagonizaron intenso coqueteo en “Gran Hermano”

Estaban hablando de Seba y que se puso celoso.

Cony: Uno tiene que ser fiel y leal cuando está con la persona. Cuando ya era ya era.

Rai: Yes.

Cony: Y nosotros (rai y cony) somos amigos

Rai: ...

Cony: Qué fue esa cara? No me ayudai con esa cara (se rien)#TheLulosShow