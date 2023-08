Raquel Argandoña contó cómo se vengó de una expareja que le fue infiel: “El que me la hace, me la paga”

La animadora de “Tal Cual”, Raquel Argandoña, no perdona ni una, y tiene más que claro que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. En el último capítulo del programa que comanda junto a José Miguel Viñuela, ella habló sobre una expareja infiel y las cartas que tomó en el asunto.

“Estuve dos meses con una persona que fue muy importante en mi vida, y él salía con una niña que trabajaba en la revista Cosas, según él ya había terminado con ella”, comenzó contando Raquel. Ella le propuso juntarse con él, pero el hombre le aseguró que tenía una reunión de trabajo.

Raquel decidió salir con una amiga a comer a un restaurante, cuando notó un auto que le parecía familiar, vio la patente y supo inmediatamente que su pareja estaba ahí. Con toda la astucia, ella le pidió al camarero una mesa privada, y así aprovechó de hacer un escáner a todas las personas presentes.

Argandoña lo pilló cenando con una chica, y con sed de venganza, le dijo al camarero que ella iba a pagar la cuenta de la mesa donde estaba su pareja siéndole infiel. “La mina, digo la mina de pica’, había pedido pato a la naranja, pero con cerveza, qué flaiteria”, reveló entre risas.

Al día siguiente, Raquel le preguntó cómo le fue en la reunión, él le contó que estuvo en una junta de negocios, y ella se lo lanzó: “eres muy flaite, ¿cómo me puedes cambiar por una mina un pato a la naranja con cerveza? No te extrañó que te pagaron la cuenta anoche, (se puso) rojo”.

“Se pide antes a un mentiroso que a un ladrón. Me devolvió la plata, volví con él, pero igual salí con su íntimo amigo, y le hice lo mismo, así se hace. El que me la hace, me la paga, aunque me demore diez años”, cerró.