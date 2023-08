Raquel Argandoña recordó feroz parada de carros a una actriz que llamaba al padre de sus hijos

La animadora Raquel Argandoña siempre ha sido una mujer con un carácter fuertísimo, y quien quiera que se encuentre en su camino tendrá que afirmarse porque no les va a salir barata la falta de respeto. En el programa “Tal Cual” contó una anécdota de cuando le tuvo que parar los carros a una actriz.

Ella rememoró la época en la que estaba conviviendo con el papá de sus hijos, Hernán Calderón, “había una actriz muy famosa, en una época mala de ella, que lo llamaba a las 2, 3 o 4 de la mañana. Parece que estaba media copeteada”, comenzó.

“Le decía que tenía un problema con una multitienda, y quería explicarle el problema que tenía para que él la defendiera. Esto a las 3, 3:30 de la mañana, parece que estaba media copeteada y lo llamaba”, continuó la “Quintrala”.

“Un día agarré el teléfono, ‘¡Aló!’, y me dice: ‘Ay, disculpa, parece que me equivoqué’. ‘No, no te equivocaste’, yo la caché al tiro”, lanzó la animadora..

“Le dije: ‘¿Sabes qué más? Si tienes otro problema, llama a otro, porque este cabrito está ocupado (...) así que búscate a otro abogado porque no sé cómo vas a pagar los servicios, porque no tienes ni uno en este momento’. Ahora ella está bien, pero es bien fresca”, terminó Raquel Argandoña.