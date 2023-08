“Voy dispuesta a contestarlo todo”: Yamila Reyna se está preparando para enfrentarse a Daniel Fuenzalida en “El Purgatorio”

Este jueves por la noche, se emitirá un nuevo capítulo del estelar de Canal 13, “El Purgatorio”, y dos animadores de televisión se enfrentarán para saber si se irán al Paraíso o al Infierno: Yamila Reyna y Daniel Fuenzalida, el primer hombre que se atreve a ir al programa.

La actriz, comediante y animadora argentina, Yamila Reyna, se hizo conocida actuando en series como “Infieles” y telenovelas como “Aquí mando yo”, “Ámbar” y “Tranquilo papá”, para luego debutar en la animación en TVN con “Hoy se habla” y el matinal “Buenos días a todos”.

Anteriormente, participó en la segunda edición de “MasterChef Celebrity” de Canal 13. En materia sentimental, tuvo una larga relación con el futbolista Diego “Mono” Sánchez, la cual terminó hace algunos meses por supuestas infidelidades de él y en las últimas semanas se le ha vinculado con el actor Benjamín Vicuña.

El animador Daniel Fuenzalida, apodado como “Huevo”, pasó de ser la gran promesa de la animación juvenil de los 90′s con programas como “Extra jóvenes” y “Lunáticos” a una adicción a las drogas, lo cual lo llevó a protagonizar varios escándalos y hasta un choque vehicular con otra figura reconocida que lo acompañaba, Marcelo “Chino” Ríos.

Ya rehabilitado, junto con fundar un centro de rehabilitación, se reconvirtió como empresario y productor de exitosos programas de la última década, como “Twitcar”, “En portada” y “Me late”, siendo uno de los permanentes impulsores de los programas de farándula en la TV chilena.

A horas de entrar al “Purgatorio”

“Estoy con una mezcla de sensaciones, entre adrenalina y un poco de susto ante las preguntas que me pueda hacer Nacho. Pero voy dispuesta a contestarlo todo, y espero irme al paraíso porque va a ser la única vez en mi vida en que voy a poder estar en el paraíso”, dijo Yamila.

En tanto, Daniel manifestó que “es importante que vuelvan los estelares, y voy a jugar en ‘El Purgatorio’ porque siempre he sido un gallo transparente, esa es mi tónica. Y me encantaría llegar al cielo, pero eso ya depende de la gente. Además, cuando uno va con la verdad por delante el cielo ya lo tiene ganado”.

Finalmente, el animador del estelar, Nacho Gutiérrez, adelantó los temas que pretende preguntarle a ambos famosos esta noche. “Me gustaría, primero, saber qué pasó entre ellos, porque eran muy amigos y se distanciaron hasta el nivel de bloquearse”, partió.

“A Yamila quiero preguntarle cómo digiere el que le hayan pedido matrimonio si finalmente no se casó y ya no está con él. Y Daniel creo que tiene muchas polémicas que no ha aclarado, especialmente cuando chocó un auto en La Serena, y me gustaría que contara la verdad sobre eso”, aseguró el animador.