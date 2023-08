Blue Beetle ya es considerada como un fracaso para Warner Bros.

Un nuevo traspié de DC. La película Blue Beetle, a pesar de recibir relativamente buenas críticas, no levantó los números que esperaban los directivos de Warner Bros. Discovery, y ya es considerada como un fracaso para ellos; tanto que llegará a streaming mucho antes de lo que normalmente lo hacen películas de este tipo.

Dirigida por Angel Manuel Soto y protagonizada por Xolo Maridueña, Blue Beetle nos presenta la historia del joven Jaime Reyes, un adolescente estadounidense de ascendencia mexicana que obtiene poderes gracias a un increíble traje concedido por un misterioso escarabajo azul.

Solo ha recaudado 50 millones de dólares a nivel global

De acuerdo con Box Office Mojo, el ‘Escarabajo Azul’ solamente ha recaudado US $50 millones a nivel global, una taquilla escandalosamente baja que obliga a Warner a adelantar su fecha de estreno en formato digital. MaxBlizz informa que la cinta llegará a Amazon Prime Video, iTunes, Vudu, y Google Play Movies & TV el próximo 19 de septiembre. Mientras que las versiones para DVD, Blu-Ray, y 4K UHD están programadas para octubre.

Con una campaña de marketing algo paupérrima y una huelga de actores que sin duda influyo muchísimo en que los creativos pudieran hacerle promoción en entrevistas y otro tipo de presentaciones públicas, Blue Beetle sufrió mucho para llamar a las masas al cine y ni siquiera su bandera de representación logró ayudar de una manera significativa.

Angel Manuel Soto viajó hasta la CDMX hace más de una semana con el objetivo de promocionar Blue Beetle, haciendo algunas declaraciones muy interesantes sobre los objetivos de la película. El puertorriqueño afirma que la cinta es en realidad una protesta anti colonialistas, entre muchas otras cosas; el director reafirma la importancia de la inclusión y la diversidad, en especial de las personas latinas en la industria del entretenimiento.

“‘No necesito un escarabajo para ser héroe, no tengo que buscar al de afuera para que me salve, quizá puedo hacerlo yo’. Es un mensaje bien bonito, es un mensaje bastante anticolonialista ¿verdad? Y yo pienso que es algo que a mí me encanta hacer. Personas que nunca se han visto como superhéroes, y que nunca se han visto con una luz positiva especialmente en películas de Hollywood, finalmente se hayan podido ver de esa manera”, dijo.