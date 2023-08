Christopher Nolan pidió disculpas a Florence Pugh en persona: ¿cuál fue la razón?

Uno de los fuertes de Oppenheimer es su elenco repleto de estrellas. Cillian Murphy encabezó la película de Christopher Nolan arropado por un grupo de actores primer nivel, como Florence Pugh.

Dentro de la producción de tres horas, la actriz británica dio vida con maestría a Jean Tatlock, pareja del protagonista, J. Robert Oppenheimer. Su aparición es breve, pero deja un impacto perdurable.

La intérprete de 27 años de edad obtuvo el papel en el exitoso largometraje luego de que el mismísimo director se lo ofreciera, pero no sin disculparse de antemano por un aspecto del rol.

Florence Pugh y Cillian Murphy en 'Oppenheimer' | (Universal Pictures)

¿Por qué Christopher Nolan se disculpó con Florence Pugh?

En una entrevista a MTV UK, la luminaria contó la manera en la que Nolan le propuso ser parte del reparto Oppenheimer y reveló que le pidió disculpas por darle un papel tan pequeño en el filme.

“No sabía qué estaba pasando o qué era lo que se estaba haciendo, excepto que Chris realmente quería que supiera que no era un papel muy importante y él entendía si no quería hacerlo. Y yo pensé: ‘No importa. Incluso si soy cafetera en un café al fondo de la sala, hagámoslo”, compartió.

Luego del primer acercamiento, la famosa se reunió con el galardonado cineasta en Nueva York mientras ella rodaba la película A Good Person bajo la dirección de Zach Braff. “Fue como uno de esos momentos extraños en tu carrera en los que dices: ‘Voy a conocer a Christopher Nolan”, dijo.

Durante la reunión, el nominado al Oscar no dudó en disculparse primeramente con Pugh por el tamaño del personaje que le ofrecía en la película que ha sido uno de los taquillazos del año.

“ Recuerdo que se disculpó por el tamaño del papel. Yo estaba como: ‘por favor, no te disculpes’. Y luego dijo: ‘Te enviaremos el guion y, sinceramente, solo léelo y decide... Entiendo perfectamente lo del tamaño”, narró. No obstante, ella no tenía nada qué pensar.

“Esa noche, cuando recibí el guion, solo pensaba: ‘No necesito más... sé que lo voy a hacer’”, rememoró. De esta manera, comenzó su camino para convertirse en Tatlock, una estudiante de Medicina y posterior psiquiatra que vivió un intenso romance con Oppenheimer.

Oppenheimer actualmente está disponible en cines. Se desconoce cuándo llegará a plataformas digitales, pero se estima que sea a finales de octubre o noviembre de 2023.