Coté López respondió a comentario mala onda de un seguidor: “Si no te gusta, no me mires”

La empresaria e influencer Coté López nuevamente abrió la caja de respuestas para responder las preguntas de sus seguidores, como también para entregar consejos a sus seguidores en el ámbito amoroso.

Uno de ellos se fue en la mala onda y le afirmó que era muy egocéntrica ya que sólo publicaba fotos de ella en su cuenta de Instagram

Ante esto ella respondió con un meme que mostraba una conversación de una persona que le decía a alguien que era egocéntrica, y le respondió “¿Sabes qué soy aparte de egocéntrico? Perfecto”.

Ella le dedicó un mensaje a la persona que la increpó, y le contestó: “no me considero para nada egocéntrica, quizás mi seguridad de esa impresión”.

De igual forma, López aseguró que a sus hijos y a su marido no les gusta aparecer tanto en las fotos de Instagram, por lo que respetó la decisión de su familia.

Finalmente, cerró con “este Instagram tiene mi nombre, así que es lógico que aparezca yo, si no te gusta, no me mires. Voilà, te solucioné la vida”.