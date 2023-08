Daniel Fuenzalida recordó los años más crudos de su adicción: “Mi papá me dijo que pasaron 15 años sin dormir”

El animador Daniel Fuenzalida fue uno de los invitados al nuevo estelar de Canal 13, “El Purgatorio”, y fue quien terminó yéndose al cielo. En el último segmento de la noche, Nacho Gutiérrez se sentó con el conductor “Me Late”, en donde él habló de sus peores momentos con su adicción.

Él señaló que se dio cuenta que tenía que comenzar una rehabilitación, “cuando no llegué a una visita de mi hija, ella era muy chiquitita, tenía dos años y medio, tres años. Yo ya estaba separado de su mamá. Cuando empiezas a ver que los valores que te dieron tus papás no es donde estás caminando”, contó.

“Cómo te estás relacionando, cómo estás actuando. Yo fui un gallo muy soberbio durante el consumo, muy pasado para la punta, y esos valores a mí no me lo entregaron. Afortunadamente no alcancé a robar, pero sí mentí mucho, manipulé a mucha gente, manipulé mucho cariño”, continuó el animador.

“Son años que lo pasaron muy mal”

Él admitió haber manipulado a sus padres durante su periodo como adicto, “mis papás sufrieron mucho. Cuando yo me rehabilité, y ellos vieron que era verdad, me dieron el alta, mis papás me dijeron ‘gracias porque ahora podemos dormir tranquilos’. Mi papá me dijo que pasaron 15 años sin dormir porque no llegaba a la casa, me desaparecía de todos lados, porque habían 48 horas donde nadie sabía dónde estaba metido”, reveló.

Fuenzalida contó que “eso le duele, porque son años que ellos lo pasaron muy mal”. Sobre si es que se puede sanar, él señaló que “se sana con esa tranquilidad de cuando vi partir a mi mamá, me quedé tranquilo porque ella me vio 10 o 11 años estable, trabajando, feliz con mi novia, mi hija, mi trabajo, siendo responsable, eso me dio una tranquilidad inmensa”.