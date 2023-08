“Estoy convencida que lo hizo a propósito”: Cecilia Bolocco y Álvaro Salas recordarán en “Socios de la parrilla” chascarros de “Viva el lunes”

Cecilia Bolocco y Álvaro Salas serán los invitados que este domingo darán el puntapié en Canal 13 a la tercera temporada del programa “Socios de la parrilla”, estelar en el que la dupla revelará desconocidas anécdotas que ambos vivieron junto a Kike Morandé cuando el trío condujo, de 1995 a 2001, el estelar “Viva el lunes”.

Según informó este viernes hoyxhoy.cl, la dupla de animadores no sólo contará detalles de la buena relación que ambos mantuvieron durante los años en que condujeron uno de los programas más existosos de la televisión chilena, sino que abordarán una serie de particulares experiencias que marcaron al estelar dirigido por el fallecido Gonzalo Beltrán.

Las revelaciones de Bolocco y Salas en Canal 13

“Hace 20 años que no nos habíamos visto en persona. Pero Álvaro en cada cumpleaños o acontecimiento especial me escribe siempre”, contará Cecilia en el inicio de la charla que ambos mantendrán con Jorge Zabaleta, Pancho Saavedra y Pedro Ruminot, en la nueva locación preparada por la producción de “Socios de la parrilla” para su tercera temporada.

En dicho encuentro, detalla el medio nacional, tanto Bolocco como Salas detallarán algunos hitos de sus entrevistas en “Viva el lunes” a famosas figuras internacionales y nacionales, desde la primera que le hicieron a una recién coronada Miss Chile, Tonka Tomicic; y otras, como señalará Salas, a las actrices Ornella Muti y Sofía Loren; y los actores Jean Claude Van-Damme y Antonhy Quinn.

Precisamente de este último, será Bolocco quien recuerde un particular diálogo propiciado gracias al encuentro que años antes había tenido la Miss Universo con el fallecido actor mexicano, cuando Cecilia lo entrevistó para la cadena televisiva de Telemundo.

“Como a los 20 minutos de esa entrevista de repente me dice: ‘Yo quiero decirte, Cecilia, que yo imaginé mi vida contigo. Te soñé. Pero tú me pareciste una mujer poderosa, como esos ríos grandes como el Mississippi. Y pensé que no iba a poder estar contigo, entonces me casé y aquí voy en mi balsa’. Fue demoledor para mí, él era tan potente, y lo dijo con tanta convicción. Fue la única vez que tuve una declaración como esa”, revelará Bolocco.

Cecilia Bolocco decidió suspender su live por sensible motivo que afecta al país

Tatiana Merino aseguró tener “bonitos recuerdos” de su relación con Álvaro Salas: “Yo creo que fue mi primer amor”

La conversación también presentará otras anécdotas desconocidas y ya olvidadas de registros que hasta el día de hoy inundan las redes sociales en memes. Como la risa desatada de la brasileña Xuxa o el fallido show del políglota Ziad Fazah.