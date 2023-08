Expolola de Sebastián Ramírez estaría confirmada para ingresar a “Tierra Brava” de Canal 13

Los nombres de famosos y los no tanto que ingresarán al reality de Canal 13 “Tierra Brava” ya están saliendo a la luz, Eva Gómez, La Botota Fox, que va y viene el de Pamela Díaz, pero ahora salió uno nuevo: la influencer Camila Campos.

Fotech entregó la información, que la da por confirmada por cercanos a la joven, quien además es la expareja de Sebastián Ramírez, exparticipante de “Gran Hermano”.

En un primer momento comenzó a surgir el rumor de que la periodista ingresaría a “Gran Hermano”, y ante esto debió emitir una declaración debido al acoso cibernético que recibió de seguidores de Constanza Capelli.

“Jamás dañaría a una persona, menos si no me ha hecho nada. Jamás me pondría en contra de una mujer, porque como mujer respeto y apoyo a mi género”, esto por el romance que tenía su ex Sebastián con la bailarina, mientras estuvo en Gran Hermano.