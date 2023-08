Fran Maira se quebró en vivo después de que Vivi le confesó que está decepcionada de ella

La participante Francisca Maira nuevamente recibió una advertencia de parte de sus excompañeros durante la prueba del congelado en “Gran Hermano”. La primera vez que se realizó esta actividad fue “Bambino”, quien le habló sobre su lealtad, ahora Estefi y Vivi le entregaron claros mensajes.

La primera fue Estefi, quien le entregó un escueto comentario: “Vi muchas cosas, y me decepcioné de algunas, pero quiero que cumplas el objetivo como lo estás haciendo, mantén tu objetivo, y dale muy fuerte porque puedes hacerlo”.

Después, en la transmisión en vivo fue el turno de Vivi, ella dejó a Maira para las últimas y la encaró. “Francisca, te tengo tanto tanto tanto cariño que vi cosas que me decepcionaron mucho de ti, te estai pisando la cola y tú sabes por qué, tenemos una conversación pendiente. Espero que estis jugando, espero”, le dijo.

Cuando se terminó el congelado, Francisca estaba desconcertada, no sabía a lo que se refería Viviana. “Hueona, pal’ pico lo que me dijo a mí”, le comentó a Alessia. La eliminada se refería a la ocasión en la que Fran le dijo a Lucas que Vivi le daba asco.

Vivi a Fran: te tengo tanto cariño que ví cosas afuera q me decepcionaron mucho de ti!

Te estás pisando la cola y tú sabes por qué! Tenemos una conversación pendiente! Ya! espero estáis jugando, espero 🫂 pic.twitter.com/L6iRIGrhRr — Yajaira Contreras 🐬🍷 (@Yajaira03708195) August 25, 2023

“Me gustaría saber por qué”

Cuando llegaron los animadores, le consultaron a Fran sobre las palabras de Vivi, y ella confesó estar sorprendida. “Siento que varias personas...”, partió mientras se le quebraba la voz, “me han dicho cosas que quizás no me he dado cuenta que he hecho mal”.

“No me considero una mala persona o una mala amiga, pero quizás sí he demostrado algo que no veo, y me encantaría saberlo, porque soy una persona que asume sus errores cuando se equivoca. Pero no saber, en qué la estoy cagando, me hace dudar harto”, continuó.

Ella teorizó que se refería al periodo cuando tuvieron un fugaz romance, y lo que le comentó a Lucas, que efectivamente es a lo que se refiere Viviana. “Me imagino que es algo personal entre ella y yo, pero igual me dijo que cree que estoy jugando, quizás afuera estoy quedando como el culele y simplemente he sido yo”, comentó.

Fran reconoció que sí había solucionado sus conflictos con Cony y Trini, pero no sentía que tenía problemas con Vivi. “Obviamente me deja con la duda, porque no es la primera persona que me ha dicho que se ha decepcionado, algo efectivamente estoy haciendo mal. Quizás afuera estoy quedando pésimo y tendré que vivir con eso”, señaló Fran.

“Varias personas me han dicho eso (que están decepcionados), y afuera me han gritado...”, dijo Maira intentando contener el llanto. “No me gusta llorar a mí, me gusta ser una perra empoderada, pero quizás también afuera he escuchado cosas que han gritado, y obviamente te cagan la cabeza, me gustaría saber por qué, y pedir disculpas por si me equivoqué, pero no sé por qué”, aseguró en la transmisión en vivo.