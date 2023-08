Los Power Peralta están chochos tras convertirse en papás: “Vibran con la música, vibran con el movimiento”

Los talentosos hermanos gemelos Power Peralta, Raúl y Gabo, son unos papás chochos. Son tres pequeñitos que llegaron a cambiarle la vida a los bailarines, sus orgullos y sus amores. La pequeña Gigi de Gabo; la parejita Leiah y Noah de Raúl.

En el desfile de modas realizado por Corona x Viste la calle, los hermanos hablaron con Publimetro sobre esta linda etapa en la que están viviendo. “La familia crece y crece. La experiencia de ser papá ha sido probablemente la mejor de mi vida por lejos”, partió Gabo.

“Estamos felices por nuestros hijos, por verlos crecer, por verlos conectarse, creo que tienen una conexión mágica cuando se juntan. Yo pensé que no era compatible la vida de artista que nosotros llevamos con la vida de padre, pero realmente creo que la real inspiración y la gran musa que tiene nuestra carrera hoy en día son nuestros hijos”, añadió.

“El baile es de familia”

Si es que alguno de sus hijos tiene algún talento artístico, Gabriel señaló que “uno cuando es papá, en mi caso mi hija mueve un dedo y yo se lo celebro. Cuando Noah era más chico, es y sigue siendo muy histriónico, baila cuando le pones música”.

“A mi hija la Pochi le pones música y baila, pero no tengo punto de comparación todavía, quizás todos los niños le pones música y bailan, son muy chicos para jugar con esa carta. Pero de que sí vibran con la música, vibran con el movimiento”, continuó.

Por su parte, Raúl afirmó que “no me imagino que nuestros hijos no bailen, ahora sí son profesionales o no... están jodidos, tienen que bailar en la casa, no sé. La Pochi se mueve con música, Leiah y Noah, el baile es de familia”.

Gabriel aseguró que él le baila a su hija, “me trata de imitar, le gusta que le baile. Cuando le bailo me mira feliz como ‘¡papá!’, le brillan los ojitos. Me gusta bailarle no con el afán de que ella baile, sino que expresando y conectándome con algo que me gusta hacer”.

“A mí me gusta cuando Noah me dice: ‘papá, ¿te vas a bailar con Gabo?’, claramente ya entiende lo que es irse a trabajar, cuando me ve vistiéndome, me pregunta”, agregó Raúl.

Finalmente sobre si es que se confunden sus hijos de padre, ellos señalaron que sí sigue pasando, a Noah le ocurría, y ahora Leiah pensó que Gabo era su papá, contó entre risas el tío.