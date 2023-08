“Me dejé llevar por la masa, me escriben mucho DM por eso”: Karol Lucero asegura que mucha gente le ha pedido disculpas por masiva funa durante el Estallido Social

Karol Lucero será uno de los invitados en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde hablará sobre su paso por televisión y cómo terminó a causa de las masivas funas que se viralizaron en el 2019, durante el Estallido Social.

Según las palabras del exlocutor radial, actualmente las cosas han cambiado y es el mismo público el que se acerca para pedirle perdón por tratarlo mal en ese entonces.

“Cada vez que voy a eventos no he podido caminar de tantas fotografías, saludos de la gente. Mucha gente se acercan a ofrecerme disculpas, me dejé llevar por la masa, me escriben mucho DM por eso, es extraño”; contó Lucero.

Sin embargo, “en ese minuto me trajo muchos problemas, o sea, hicieron que marcas dejaran de trabajar conmigo, cancelaciones de marcas publicitarias”, afirmó.

De igual manera, Karol siempre pensó en el futuro y tenía algunas chauchas guardadas. “Yo llevo cuatro años sin trabajar, pero siempre fui muy precavido, ahorré, invertí, si no me hubiera preparado, no sé cómo estaría hoy en día enfrentado las cosas. En el 2019, estuve a punto de firmar un contrato muy importante en México, y cuando me siento con uno de los ejecutivos, me dice, porque la gente en redes, te dicen violador. No sabía qué decirle”. Finalmente, estos directivos mexicanos “nunca más me llamaron”

La Teletón también lo dejó fuera

Aunque no solamente las marcas dejaron de trabajar con Karol Lucero, sino que también la Teletón. El evento solidario que se realiza cada año y en donde el influencer siempre participó, igualmente lo dejó fuera de sus filas.

“Yo no me auto margine, me marginaron. Es algo que todavía no entiendo. Yo pedía permiso en la radio, y en el canal para ir, sin goce de sueldo. Conozco todos los institutos”, expresó sobre este veto.

“Recuerdo que tuve una reunión con la producción del teletón del 2019, esta es la palabra que usaron, no nos sirve que estés este año con nosotros. Ahí entendí que es de todos, mientras no te funen. En 2018 estaba presentando artistas en el estadio nacional, en el 2019 desaparecí. La teletón es cuando les sirves”, cerró.