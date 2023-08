“Para mí estuve seis meses muerta...”: Yamila Reyna y su verdad tras infidelidad de Diego Sánchez

En el cuarto capítulo de “El Purgatorio”, estuvieron invitados Daniel Fuenzalida y Yamila Reyna. Esta última obviamente fue consultada latamente por la infidelidad por mensajes de Diego Sánchez, con quien se iba a casar.

Al respecto, la trasandina definió ese momento como “uno de los dolores más grandes de mi vida, porque es el hombre que más he amado en mi vida y fue mi mayor desilusión. Fue muy doloroso descubrir que el amor de tu vida no es retribuido. Me enteré por la prensa, un medio me mandó los chats y yo no podía creerlo”, contó Yamila.

Además, agregó que hasta el día en que se destapó todo ella era muy feliz tanto personal como profesionalmente. “Estaba muy dolida, porque además era el momento peak de mi carrera. Fui muy feliz hasta ese momento con él, por eso para mí fue un balde de agua fría”, reconoció.

Consultada sobre si la infidelidad pasó a un plano físico, la actriz sostuvo que no. “Lo sé porque hablé con las dos partes, conversé por medio de otra persona con ella (...) Pero la infidelidad para mí no pasa por lo físico. Cuando rompes la lealtad ya no hay vuelta atrás”, relató.

“Para mí estuve seis meses muerta... me levantaba, pero no comía ni dormía. Hoy miro en perspectiva y le agradezco porque me demostré a mí misma la capacidad de resiliencia admirable que tenemos las mujeres”, concluyó sobre el tema.