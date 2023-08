“Quizás estamos equivocados nosotros”: Alessia cuestionó su actuar tras la llegada de sus compañeras eliminadas

No ha sido una buena semana para la denominada pieza del after, la reciente eliminación de Lucas Crespo, sus estrategias fallidas, y ahora con la llegada de los exparticipantes para la prueba del congelado, los han hecho sacar ciertas conclusiones: que no cuentan con el cariño del público.

Si bien, habían muchas pistas que demostraban esto, distintos comentarios, actitudes y desaires de las visitas, los estimularon a reflexionar, y la que mejor leyó el panorama fue Alessia Traverso.

Cuando llegó Trini a la casa, ella no volcó mucha de su atención en Alessia y Skarleth, tan sólo abrazos y buenos deseos. Por esto, fue consultada por Julio César Rodríguez sobre esto, y en el corte de comerciales, la joven terminó llorando en la pieza y fue consolada por Jennifer Galvarini, la “Pincoya”.

Ellas estaban solas en la habitación cuando Alessia le dijo a Jennifer: “siento que quizás el tiempo está sacando lo peor de uno, porque yo también pienso que no estoy bien últimamente. También he reaccionado por cosas nica hubiese reaccionado, sí me siento mal, pero no me quiero rendir”.

La “Pincoya” le contestó que no debería sentirse mal, y se tomó como ejemplo por estar peleando todo el día. “No ande llorando tatito, no ves que tu mamá te ve allá afuera, no llore chanchi. Si acá nos peleamos, nos peleamos, y ya terminó la lesera, yo igual te peleó, tú igual me peleas”, la consoló.

“Me preocupa que no estamos...”

Alessia le confesó que estaba cansada de pelear, y que lo hacía porque se picaba si le decían algo a sus amigos, lo que encontraba que era un error pelear con las personas; Jennifer le aconsejó que no se metiera, y le confortó señalando que es de ser humano discutir con las personas. La joven le pidió perdón, y la mujer chilota dijo que no era quién para aceptarlo.

Una vez que terminó la transmisión del programa en vivo, los integrantes de la pieza del after se pusieron a reflexionar tras la llegada de sus compañeros eliminados, el énfasis que le dieron a la “Famila Lulo”, y las disculpas que recibió Cony de parte de Vivi y Trini. Alessia señaló que “quizás la Cony hizo todo bien y nosotros no nos dimos cuenta”.

“Me preocupa, no de cómo estamos quedando afuera, se entiende que hay cosas que no vemos. Me preocupa que no estamos viendo de la pieza de al lado, que quizás estamos equivocados nosotros, en vola ellos tienen razón en cosas que no nos damos cuenta. Me choca, que quizás no nos hemos dado el tiempo de escuchar”, agregó la joven.