Salma Hayek presume las “imperfecciones” de su cuerpo para decir cuál es su refugio más seguro

No le tiene miedo al qué dirán. La actriz Salma Hayek está curada contra los comentarios ofensivos y sobre todo está segura de su cuerpo y sus raíces latinas por lo que no le teme a mostrarse tal como es en su cuenta en Instagram. Ella parece tener el elixir de la juventud, porque a sus 56 años parece que el tiempo no le ha hecho mella.

Este viernes 25 de agosto, Hayek compartió con sus 26,4millones de seguidores en Instagram una imagen carga con mucha autoestima y verdad. La actriz les reveló cuál es el lugar sagrado para ella en el que se refugia para olvidar cualquier problema o mal día.

“Encuentra un lugar que te haga vagar y soñar con tu refugio seguro🤍. Para mí, está bajo el océano 🌊, me brinda mucha paz, pero arruina mi manicura 💅🏽”, escribió la estrella mexicana junto a dos fotografías y un video, en dos de estas ella posa en traje de baño en una hamaca en una playa, mientras que en el clip se muestra haciendo lo que más le gusta y le da calma en medio de la tormenta.

Se trata del buceo. La actriz ya ha dicho en otras oportunidades que en las profundidades del mar la relaja: “Algunas personas corren otras boxean a mi sólo me gusta visitar a los peces”, dijo a inicios del año pasado. Sin embargo, unos detalles en la última publicación también atraparon miradas.

Fueron sus “imperfecciones”, pues como ella misma lo dijo, su manicure no era la mejor, ya que sus uñas tenían un poco de rastro de esmalte, mientras que lucía con orgullo sus canas y las estrías en sus senos.

Lee también: 4 formas naturales de lucir más joven al estilo de Salma Hayek y Sofía Vergara: cómo “tragar años”

Recientemente, la también productora de cine bromeó sobre su platinado cabello, pues está orgullosa de su “vejez”: “Aquí les va un consejo para cubrirse las canas sin teñirse el cabello… quítense los lentes de la cabeza!!!😜😹 bienvenida la sabiduría🦉”, les comentó a sus fanáticas a través de Instagram.

Hayek también ha reafirmado que no usa botox para frenar el paso de los años, por el contrario, sostiene que es la meditación lo que mantiene a raya las arrugas, puesto que “a veces, cuando lo hago, la gente me dice cuando salgo de la habitación: ‘Oh, Dios mío, pareces tener 20 años. Cuando no (medito) por algún tiempo, ¿adivinen qué? No solo (se comienza) a caer la cara, todo comienza a caer, (sino también) mi hernia de disco, el problema en mi cuello, el problema en mi cadera, mis tobillos. Empiezo a desmoronarme”.

La actriz sí cuida su cutis, por lo que lo limpia cada noche y por la mañana aplica cremas o caites, según cómo lo vea, para dejarlo lozano.