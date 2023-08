Selena Gomez estrena nuevo himno a la soltería: así de guapa lució en su regreso a la música

Selena Gomez nos tiene acostumbrados a sus éxitos en la actuación, pero también en la música, a la que regresó recientemente con su canción Single Soon.

La famosa había estado dedicada de lleno a sus proyectos actorales, entre los que por cierto destaca la tercera entrega de la serie Only murders in the building. Sin embargo, ahora se ríe de su propio estado amoroso y le hace guiño al sexo sin ataduras en este nuevo lanzamiento.

Así lució Selena Gomez en su regreso a la música con Single Soon

En el videoclip de la canción, la ex estrella de Disney sale de fiesta con sus amigas, va a un karaoke, baila en una discoteca y hasta salta a la piscina con la ropa puesta, dejando ver parte de los mejores momentos que se viven en soltería, pese a los prejuicios de la sociedad.

Con su letra, la artista de 31 años quiere que las mujeres recuerden que su valor y su realización personal no van atadas a tener una pareja al lado, pues la vida también puede ser divertida disfrutando de nuestra propia compañía.

“Voy a tener una cita con quien quiera. Quedarme fuera hasta tarde si quiero. Voy a hacer lo que quiera hacer, estoy escogiendo este vestido, probándome estos zapatos porque seré soltera pronto. Seré soltera pronto”, recita la artista, llevando un seductor top púrpura de brillantes con minishorts.

“Sé que necesito alto mantenimiento, pero valgo la pena el intento. Puede que no dé una razón de por qué. Oh bueno, ambos nos divertimos mucho. Es hora de encontrar otro. La culpa es de sentirse joven” — Selena Gomez en Single Soon.

“Quería publicar una pequeña canción divertida que escribí hace un tiempo y que es perfecta para el final del verano”, fue lo que dijo la propia Selena Gomez antes de compartir su creación con la audiencia que tan bien la ha acogido.

Esta canción llegó a 2.000.000 de reproducciones en las primeras 8 horas en la plataforma YouTube y, además, se posicionó entre las más escuchadas en Spotify, por lo que sus fans se encuentran muy contentos celebrando sus nuevos logros.