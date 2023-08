“Venir a dar consejos mujeres en TV que no me llegan ni al tobillo”: Angélica Sepúlveda le respondió sin filtro a Daniela Aránguiz

“Hola mi nombre es Gursel. Eres muy hermosa. ¿Dónde vive?. ¿Puedo ir a verte un día? Vendré por ti un día. Te encuentro hermosa y sexy”. Este es el mensaje que ha desatado tremenda polémica alrededor de Angélica Sepúlveda y que va sumando a otros participantes.

Este mensaje se lo envió el “Galán Turco” de la exchica reality a una modelo paraguaya a través de Instagram, el que fue filtrado y salió a la luz.

En ese contexto, Sepúlveda contestó de forma burlona a la paraguaya, que luego le hizo un llamado a mirarse a ella y a su relación.

Con todo esto, Daniela Aránguiz le envió un consejo a Angélica Sepúlveda, a través de las pantallas de “Zona Latina”. “¿Le puedo dar un consejo a la Angélica, con mucho amor, con mucho amor te voy a decir una cosa. Yo viví lo mismo que tú, pero durante muchos años, hay cosas que defendemos cuando estamos enamoradas que son indefendibles”, comenzó a decir.

“Esto claramente es un coqueteo de tu pololo con otra niña, no defiendas cosas que tú no eres culpable”, sentenció.

Angélica vuelve a sacar las garras

“Difamar, calumniar e injuriar, de eso viven. Se creen con el derecho de venir a dar consejos mujeres en TV que no me llegan ni al tobillo, que han vivido a costas de engaños y de brazos cruzados”, escribió a una seguidora la ex “La Granja”.

“Hay que tener mucha personalidad para compararse conmigo”, sentenció.

Pero además escribió un largo post, criticando a los medios de comunicación que la llamaron para sacar una reacción suya a los dichos de Aránguiz.

“Me llaman de todos los medios para preguntar por una mentira que urdió una mujer que su pooooobreeee vida la ha cimentado a través del engaño? Váyanse a la ctm, inventen, escriban, critiquen, juzguen, me vale mierda, porque se quien soy y no requiero pantalla ni prostituirme para viajar o comprarme lo que quiera, Yo trabajo y no dependo ni pierdo mi dignidad de mujer por ningún hombre...”, estampó.