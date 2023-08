Yamila Reyna reacciona a dichos de Raquel Argandoña: “Me parece una acusación gravísima”

Durante una nueva edición de “El Purgatorio”, emitido la noche de jueves por Canal 13, Yamila Reyna se volvió a referir sobre la acusación que hace un tiempo hiciera Raquel Argandoña sobre ella, respecto a su ascenso en la televisión.

En la sección “El Muro de los Lamentos”, luego que el conductor del programa Nacho Gutiérrez le consultara, la animadora le respondió a la “Quintrala”, quien la cuestionó por su éxito en la pantalla chica al afirmar que hizo la “carrera corta”, aludiendo que se había involucrado con un ejecutivo del medio.

Al respecto, la actriz aclaró de entrada su relación con Raquel: “Yo jamás había tenido problemas con ella. Al contrario, habíamos trabajado juntas”, tal como se aprecia en el video de YouTube.

“Siempre había buena onda y siempre me ha gustado su trabajo”, añadió.

Asimismo, la trasandina manifestó que “me pareció un comentario muy triste de que una mujer haga un comentario así sobre otra porque muchas de nosotras en este medio, y en todos los puestos de trabajo, hemos luchado durante años para que los hombres entiendan que ‘no es no’, y que nos aprendan a respetar por nuestro talento y no por nuestro cuerpo”.

En este sentido, Yamila aseguró sobre la figura de Argandoña que “cada uno vive su intimidad a su manera, sólo no estoy de acuerdo y me parece una acusación gravísima”.

“Hay gente que no me conoce y puede generar una idea equivoca y yo llevo más de 22 años trabajando en otro país con lo difícil que es (…) si hay algo que nadie va a poder decir de mí jamás es que yo me he acostado para conseguir trabajo. Yo estoy donde estoy porque me lo merezco”, sentenció.