Yamna Lobos renunció al trabajo con el que pretendía dar un giro a su vida

Tras un año en el empleo, Yamna Lobos se vio en la necesidad de renunciar a la Gerencia de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Temuco. Un trabajo que había dado a conocer públicamente hace poco y con el que pretendía continuar el giro que había significado en su vida.

“Estoy terminando mi periodo”, contó la bailarina en el programa “Buenas Noches a Todos” (TVN). “Muy a mi pesar, porque no eran las intenciones que yo tenía inicialmente, pero tuve que presentar mi renuncia por temas personales y familiares”, lamentó.

“Siempre he pensado que cuando llega el momento de poner las cosas en la balanza es porque no... En realidad, lo que uno haga tiene que fluir, no siempre están todas las cosas alineadas, pero siempre se mantienen bien y cuando eso no pasa y hay que elegir u optar por otra cosa, ese no es el camino. Y el destino me puso en esa disyuntiva y tuve que optar por mi familia”, explicó la exparticipante de “Rojo”.

Queda satisfecha con lo realizado

Hace poco, en abril pasado, Yamna compartió, en el mismo espacio televisivo, el camino laboral que estaba cambiando su vida. En ese entonces señaló que había sido el alcalde de Temuco quien la convenció de embarcarse en ese desafío. “Además, nosotros como familia estábamos buscando otras alternativas para vivir”, indicó en esa ocasión.

Cuatro meses más tarde da a conocer su renuncia, pero reconoció estar “muy contenta por todas las metas cumplidas, el trabajo, esfuerzo y lo valiente que fui al aceptar ese trabajo. Me voy muy contenta”.

“Crecí demasiado a nivel profesional y quiero aprovechar esta instancia para agradecer al alcalde, Roberto Neira, que me dio la oportunidad, y a mi equipo de la Corporación de Deportes, junto a su directorio, que se han portado todos un siete conmigo”, manifestó.