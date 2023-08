“Avísenme si la ca..”: El intento fallido de Pincoya de consolar a Jorge sacó risas en las redes sociales

Esta definitivamente no ha sido la semana de Jorge Aldoney, quien ha sido golpeado en diversas ocasiones. Este jueves se transmitió la llegada de los participantes eliminados de “Gran Hermano”, y un comentario de Estefanía Galeota le caló hondo al modelo.

Durante su breve paso por la casa, Estefi le dijo a Jorge: “las fotos te favorecen definitivamente, y la barba también te favorecen”. Este comentario quedó rebotando en la mente del participante, y habló de esto con Jennifer Galvarini, más conocida como “Pincoya”.

Estefi dejo la cagada en la casa JAJAJAJ 💣



A Jorge: Definitivamente las fotos te favorecen y la barba tambien



A Coni: Sigue siendo fuerte manteniendo Alta, sigue inspirándonos



A Monica: Nadie te pena nadie te pena JAJAJAJAJA#granhermanoChv #thelulosshow pic.twitter.com/aSZgI2Wo0I — 🩶💜🩷💛Lulo Forever♥️💛🩵💚 (@Teamluloforever) August 25, 2023

“No te dijo nada malo...”

En la mañana del viernes, ellos estaban en la cocina cuando la mujer chilota dijo que estaba muy bonita la Miss Chile, “me da lo mismo la Estefi”, lanzó Jorge. “Ya el otro, ves, así cómo quieren te quieran”, le preguntó Pincoya, y el aludido le respondió: “porque me va a tener que querer si me vino a decir puras hueas desagradables”.

jorge: te ves mejor en fotos

pinco: pero que a lo mejor en presencia eres feo y en fotos eres mas o menos



JAJDJSJKS definitivamente no es la semana de jorge#TheLulosShow

pic.twitter.com/bqnWlEmOL4 — lou (@savrejoseph) August 25, 2023

Él le contó que Estefi le dijo que se veía mejor en fotos, y después de un silencio vino el intento de Pincoya de consolarlo. “Pero, es que a lo mejor en presencia eres feo po’ y en fotos eres más o menos. Porque yo en presencia y en fotos me veo como las hueas”, afirmó.

“Capaz po’ Pincoya”, le respondió bajoneado. “No te dijo nada malo, que en vivo no eres tan... que tienes un buen... que en vivo no eres tan guapo. Ah, no sé”, cerró Jennifer.

Este intento fallido de consolar a Jorge de parte de la Pincoya sacó risas en las redes sociales, quienes encontraron chistosa la frase que ocupó la mujer chilota.

La pincoya: "pero es que a lo mejor en presencia eres feo" 😂😂 tratando de subirle el ánimo a Jorge — paola.sjj (@polytta_33) August 25, 2023

Jajajaj yo tratando de ayudar y la jodo más jajajajja amo a la Pincoya — María Ignacia (@aicangi) August 25, 2023

Jajajajaja pink olla avísenme si la kago pic.twitter.com/JtoqqDsvIN — ryokito (@ryokito0_0) August 25, 2023