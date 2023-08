Karol Lucero reveló potente conversación que tuvo con su mamá: “Te íbamos a entregar en adopción”

El animador Karol Lucero tuvo una íntima conversación con Jean Philippe Cretton en el último capítulo de “Podemos Hablar”. Él habló sobre su infancia marcada por las dificultades económicas que vivieron sus padres, mientras lo criaban.

“Mis padres asumieron una paternidad muy jóvenes, entonces pensar en mi infancia, lo veo como algo muy lindo, a pesar de las carencias económicas que tuvimos, a las cuales nos vimos enfrentados”, comenzó.

“Yo hasta los 19 años, hasta que ingresé a ‘Yingo’ yo vivía en una media agua. Afortunadamente, después cuando empecé a tener mejores ingresos, pude mejorarle la casa a mis padres, ir a vivir solo”, añadió el animador.

“Fue súper difícil, en estas épocas de invierno, yo tenía como 16 frazadas, era súper pesada, era todo cartón, estaba toda mojada, era súper húmedo. Teníamos que esperar los días de sol para que se secara, el techo era de zinc y la lluvia sonaba muy fuerte, pero eso lo recuerdo como algo muy lindo, eso siempre me inspiro a querer darle un mejor techo a mi familia”, contó Lucero.

“Fue como un golpe”

El animador del programa le consultó sobre una potente conversación que tuvo con su madre mientras él estaba en la universidad. Karol señaló que estaba estudiando Derecho, y en una clase hablaron sobre el aborto, antes de que se aprobaran las tres causales.

“Estaba hablando con mi mamá, y le pregunté: ‘mamá, tú me tuviste a los 14 años, ¿nunca pensaste en abortar?’. Mi mamá me dijo: ‘nunca lo vi como una alternativa, pero te íbamos a entregar en adopción’. Igual fue como un golpe, me lo dijo mi mamá de una y no era una respuesta que me esperaba”, reveló.

Su mamá le siguió contando que “durante todo mi embarazo, nos acompañaron dos personas que te iban a adoptar, y se iban a quedar contigo, hasta que naciste. Cuando naciste y te entregan a los brazos, me arrepiento”.

“Esto fue en contra de la opinión de toda la familia, su abuela, su hermana y sus primas, estaban todas enfocadas en que yo naciera, iba a entregarme y yo iba a vivir una nueva vida. Es difícil enterarse de esas cosas cuando eres adolescente o un joven, pero te hace más querer a tu familia y admirarla”, señaló Karol Lucero.