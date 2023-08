“La novia fugitiva”: Macarena Venegas reveló que casi pisa el palito en cuatro ocasiones

La abogada Macarena Venegas estuvo presente en el último capítulo de “Podemos Hablar”, y en su ingreso habló sobre un curioso dato anecdótico de su vida amorosa: le han pedido matrimonio cuatro veces, y no ha pisado el palito todavía.

“Estuvo a punto, con la roca en la mano”, partió contando. “De hecho me decían: ‘la novia fugitiva, ¿por qué no te casaste?’. De partida muchas amigas me criticaban, ‘Maca, ¿por qué recibiste el anillo si al final sabías que no te ibas a casar?’”, agregó.

“Cuando llega el hombre que hace el esfuerzo de escoger el anillo, arrodillarse y hacer toda la ceremonia de regalarte el anillo, en verdad, y uno dice: ‘chuta, ¿tú tienes el corazón de verdad para no aceptar el anillo y decirle que no en ese momento?’”, continuó la abogada.

¿Se quedó con los anillos?

Karol Dance le preguntó si es que devolvió los anillos, y ella exclamó en tono de talla: “¡Karol, ubícate! Cachaste que es amarrete este gallo, quiere ir a la tía rica a venderlo. Por supuesto que me quedé con los anillos”.

Venegas repasó uno por uno las compromisos fallidos. El primero: lla era muy joven como para casarse; el segundo: su pareja tuvo un accidente por lo que estuvo cuidándolo, ya parecían una pareja casada, y se había apagado la llama; el tercero: el hombre le ocultó su orientación sexual; la cuarta: fue la distancia que mató la relación.

Finalmente, aclaró el estado de su corazoncito: “Sola sola no estoy, pero no quiero que se me queme el pan en la puerta del horno”.