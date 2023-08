Las extrañas reglas que los k-dramas deben seguir para los besos: estas series las rompen

Los dramas coreanos se han convertido en una mina de oro para plataformas de streaming como Netflix pues han atraído a una audiencia masiva que busca propuestas nuevas y diferentes a lo acostumbrado.

Al menos de este lado del mundo, sabemos que toda serie romántica vendrá cargada de una buena dosis de besos y hasta momentos de pasión entre los protagonistas pero las cosas son muy diferentes en Corea del Sur.

kdrama

Tal y como sucede en las novelas turcas, donde las demostraciones de afecto en pantalla son limitadas, en los k-dramas pasa una situación que podría ser extraña ante nuestro ojos pero totalmente normal de acuerdo a sus reglas.

Y es que los besos de los K-Dramas son algo completamente distinto pues no pasan “porque sí”, ni para llamar la atención de la audiencia ni “rellenar” escenas.

Son eventos serios y conmovedores que tienen un significado real y profundo para los personajes involucrados. Esto significa que si estos se besan es porque es algo CRUCIAL en su desarrollo.

Crash Course in Romance Netflix ha apostado fuerte por los kdramas (Netflix)

Sí, los besos son el corazón en toda trama romántica, sin embargo tardan en llegar incluso cuando la química y atracción entre los personajes se dispara desde el primer episodio.

Otra de las razones por las que deben ser tan cuidadosos con estos es porque los programas de televisión están fuertemente monitoreados y censurados. En lo cotidiano, besar a tu pareja en público es mal visto

Esto hace que no haya besos más allá de sólo presionar los labios. Si ves a un actor abrir la boca, es gran cosa. Si es en un entorno público es casi considerado pornográfico (prohibidísimo el PDA) y si la pareja en cuestión llega a tener escenas de relaciones sexuales, se convierte en el evento televisivo del año por no ser algo común.

Películas y series coreanas Netflix 2023 Binge Works / Netflix

Los besos son cosa seria en los k-dramas

En los dramas coreanos, un beso es una oportunidad para que los creadores del programa hagan alarde de sus habilidades cinematográficas con cortes rápidos, panorámicas en cámara lenta y primeros planos tan increíblemente cercanos que realmente se pueden contar los poros de los actores.

Estos además suelen tomar horas de filmación. Por ejemplo, la escena en la que Lee Min Ho besó a la fuerza a Park Shin Hye en “The Heirs” se grabó después de 3 horas. La escena de beso en “Dream High” fue la primera de Taecyeon en su carrera como actor, así que estaba tan nervioso que les tomó 8 horas filmar.

En el k-drama Bad Love, Kwon Sang Woo tuvo que soportar condiciones muy extremas para grabar la escena de beso con su compañera Cha Ye Ryun ya que estuvieron desde las 7 de la mañana hasta el amanecer, un total de 10 horas.

Tipos de beso según la audiencia y género del drama

k dramas Las series coreanas tienen ciertas reglas para los besos

Para las series con audiencia joven, los besos deben ser extremadamente breves, bocas cerradas y que ambos personajes estén casi estáticos.

Para los dramas de comedia romántica, usualmente los besos son accidentales bajo la premisa de que la protagonista es tan “distraída” o “torpe” que eventualmente termina rozando sus labios con su interés amoroso.

El “beso interrumpido” también es un recurso recurrente en los k-dramas. Cuando están a punto de ocurrir y la tensión sexual está al nivel máximo, suena el teléfono, alguien entra o alguno de da un paso atrás.

K-Dramas que rompen las reglas

kdramas Los besos en las series coreanas son filmados con mucho empeño (Netflix)

Something in the rain: Una historia de amor entre una mujer de unos 30 años y un hombre más joven. La protagonista se enamora del hermano menor de su amiga en cuanto se da cuenta que ya no es el pequeño que conoció.

Nevertheless: Uno de los K-dramas más famosos que ha desatado pasiones con la interacción de “amigos con beneficios” que tienen sus protagonistas. Dado el trasfondo sexual de su atracción mutua, hay muchas escenas explícitamente románticas que surgen sin ser demasiado gráficas al respecto.

What’s wrong with secretary Kim: Es la historia de amor del vicepresidente de una importante corporación y su secretaria. Conforme dan rienda suelta a su amor, comienzan a sanar mutuamente de sus experiencias traumáticas del pasado, lo que resulta en algunas de las escenas de K-drama más apasionantes.