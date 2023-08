Laura Landaeta revela conversación con Farkas sobre su vínculo con Tonka y Parived: “Él terminó la relación hace años”

En el capítulo de este viernes del programa de farándula “Zona de estrellas”, estaba presente la periodista Laura Landaeta, quien lanzó un libro sobre la investigación de la venta de relojes robados, en la cual la expareja de Tonka Tomicic, Parived, está en calidad de imputado.

Durante su participación en el estelar, Landaeta reveló que por primera vez mantuvo una conversación con Leonardo Farkas hace una semana. El millonario le aclaró diversos puntos en relación al libro y su relación con Tonka y Parived.

“Más que un término de amistad, lo que me queda claro después de hablar con él, es que es un receso permanente. No es que no se quieran, generalmente la gente cuando se pelea y termina una amistad, terminan enojados, él no está enojado, sólo que no está más”, contó la periodista.

“Creo que lo más importante para él es que no tiene ninguna vinculación con la venta de relojes, yo creo que por eso me llamó, eso es lo que le preocupaba (aclarar)”, aseguró.

El rabino y los vínculos

Ella fue consultada sobre por qué cree que la llamó Farkas, y la investigadora señaló que fue debido a una sección del libro, la cual es muy extraña. “Hay una parte del libro en donde yo cuento que Parived conoce a un rabino de Malta, que tiene a su hijo en Brasil, y su hijo le enseña cómo llevar el dinero a Brasil que no está ganado de manera limpia”, contó.

Landauta constató que el vínculo entre ese rabino y Parived era Leonardo Farkas. En primera instancia, Leonardo afirmó que no conocía al rabino, pero cuando le entrega el nombre del sujeto, él reconoció a la persona en cuestión.

“Ahí me dice: ‘ah, puede que yo haya hablado de él, lo ubico, pero no lo conozco, no es mi amigo’. Me explicó súper bien el tema, efectivamente Farkas lo conoce, y Parived también, eso no es desmentible. Uno de los involucrados dice que lo presentaron, y Farkas no, pero cuando supo el nombre, se quedó tranquilo”, agregó.

“Ahora que me dices quién es, te puedo decir que él no es de los rabinos que yo respeto, de los que yo más conozco. De hecho, no me gusta que sea un rabino que no tenga sinagoga, y cobra por hacer eventos”, le dijo Farkas a Landaeta, quien se preocupó de que existiera una mentira en la investigación.

“En base a eso, él entendió que de mi parte no había mala intención, me empezó a contar hartas, y me autorizó a contarlo. Me dice que él terminó la relación con Tonka y Parived hace años, y me dice que siempre tuvo más cercanía con Parived que con Tonka, ya que era más entretenido, más simpático”, continuó.

“No sólo le pagó el evento de matrimonio, sino que siempre además le hacía regalos a ella y a él. Los invitó a viajar a 10, 12 países, tenían una relación muy cercana. Se separaron porque simplemente hay una situación que a él no le gustó, pero tampoco terminaron como enemigos”, reveló la periodista.

Otro enlace que se hizo en el libro que extrañó a Farkas, era que mencionaron que a horas del allanamiento del departamento de Tonka Tomicic, entró un vehículo a nombre del millonario, pero resulta que su madre vive en el mismo condominio. “El auto que entró es de él, efectivamente está a nombre de él, pero no iba a ver a Tonka porque con ella no habla hace años”, contó.