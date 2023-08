“Me aburrí que en TV me traten mal”: Sergio Rojas quiere abandonar “Me Late” tras fuerte pelea con Daniel Fuenzalida

La amistad de Sergio Rojas y Daniel Fuenzalida está en plena crisis y hasta se especula que el periodista de farándula estaría pensando en abandonar “Me Late”.

Según la información revelada por Infama, el comunicador estaría enojado por los dichos del exHuevo en “El Purgatorio”, en donde comentó que su colega se ha mandado más de una embarrada.

“Sergio Rojas de repente se pasa dos pueblos y ojo, no crean que lo voy a defender siempre, hemos tenido varios roces”.

“Ha abandonado algunas veces del estudio, lo he echado algunas veces del estudio, lo he congelado durante algún día, porque no me parece lo que hizo… Ha filtrado cosas que no se deberían filtrar”, comentó el animador en el programa de Canal 13.

¿Qué dijo Rojas?

Ahora, Sergio Rojas no dejó pasar estas palabras y arremetió con todo: “Me aburrí que en TV me traten mal… tal vez es el momento de dar un paso al costado”, anunció Rojas en su cuenta de Instagram.

Los dichos de Fuenzalida dolieron en el alma al comunicador, quien anticipó que se ausentará de Me Late y que tal vez, podría ser para siempre.

“Vi unas declaraciones que me dolieron un poco la guatita en El Purgatorio, así que mañana (viernes) no voy a estar en el Me Late”, dijo en la misma plataforma.

Finalmente, Rojas comentó que “voy a ver si es que estoy la otra semana… Tengo algunos conflictos internos, hay algunas frases que me dolieron un poquito el corazón”, cerró.