“Perdí todo, perdí la oportunidad de un contrato en televisión”: Álvaro Ballero reveló su peor momento después de su salto a la fama

Durante el nuevo capítulo de “La Divina Comida” podremos ver a exchicos realitys contando cómo fue su vida luego de su salto a la fama, entre ellos estará el relato de Álvaro Ballero.

Uno de los temas que abordó el ahora empresario fue como la popularidad llegó abruptamente a su vida tras su salida de “Protagonistas de la Fama”.

“Cuando yo salí un día voy al Alto Las Condes y una persona bastó que dijera: ¡Está Ballero!, yo estaba en el tercer piso y llegaba pero una cantidad… eran mares y mares de gente subiendo por las escaleras mecánicas”.

“Disfruté la fama sin carretear, sin ir a Sala Murano, nada, me cargaba ir a Sala Murano. Yo disfrutaba de ñoño: ¡Uy, estoy siendo famoso, como siempre quise!”, aseguró, según consignó La Cuarta.

Sobre la popular campaña publicitaria “Yo amo a Ballero”, confesó que nunca pensó que las marcas se iban a interesar en él.

“Piensa que hasta Piñera se juntó conmigo, Sebastián Piñera, cuando era uno de los empresarios más importantes de Chile se junta conmigo a la semana o dos semanas de haber salido”.

Se acabó la magia de la tevisión

Sin embargo, toda esta fama se esfumó de un minuto a otro y según Álvaro, esto fue una vuelta a la realidad bastante difícil.

“Me acuerdo perfecto como el día que sentí que se acabó todo. Cuando mi mujer queda embarazada, yo empecé a buscar pega normal y ya había nacido mi hija, la primera, y el exsubgerente de marketing de la telco que me contrató en ese tiempo para hacer el “Yo amo a Ballero”, me escribe y me responde, el primero que me respondió del correo que yo mandé con mi curriculum”.

Posteriormente, Ballero comenzó a trabajar como vendedor en una oficina en el sector de Sanhattan, en donde “el primer mes gané 318 lucas. El momento que fue más duro, que no sé si fue el más duro, pero voy caminando un día con mi capucha, porque me ponía capucha en la noche para que no me reconocieran y me puse a llorar, llorar, llorar”, recordó.

“Digo chuta, perdí todo, perdí la oportunidad de ser famoso, perdí la oportunidad de un contrato en televisión, pero en realidad no había perdido nada, había ganado todo, hueón”, aseguró.

Finalmente, Álvaro volvió a Canal 13 pero esta vez como ser asesor creativo en Mundos Opuestos, y también fue gerente de marketing. Aunque, luego de 10 años, fue despedido.

“Me sirvió, aprendí que me había desconectado de mi familia (...). No se imaginan la cantidad de cartas que tengo de mi hijo que me quería ver más al igual que mi hija”, respondió con sinceridad.