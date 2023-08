Trinidad Cerda recordó infartante asalto a mano armada que presenció en Río de Janeiro

Una de las eliminadas más mediáticas de “Gran Hermano”, Trinidad Cerda, estuvo de invitada en el último capítulo de “Podemos Hablar”, en donde se tuvo una íntima conversación con el animador Jean Philippe Cretton, y compartió una potente anécdota de cuando estuvo involucrada en un asalto a mano armada en Brasil.

“Yo estaba en Río de Janeiro, a mis 25 años, con una amiga maquillándose”, partió contando. “Nos estábamos quedando en un hotel a la cima de un cerrito, había unas favelas y para llegar a la pieza tenías que subir unas escaleras, estas conectaban con varias piezas y la mía estaba bien arriba”, continuó.

“De pronto escuchó un balazo, como en la recepción, no sabíamos qué era. De repente, sube un niño que nos habíamos hecho amigo, abre la puerta y dice: “Trini tienen que correr, vienen dos gallos con unas escopetas gigantes y están asaltando’”, relató.

Trini escuchaba como los balazos iban subiendo por cada habitación, así que agarró a su amiga y a los objetos más preciados, y comenzaron a subir por el cerro. “Nosotras habíamos puesto una cuerda para poner nuestra ropa mojada, la cosa pasa por mi cabeza, me pego en la nuca. Yo me vivo cayendo, terminé en el suelo, mi amiga me levanta, el computador se hizo pedazos, la cámara salió disparada”, contó.

El escape de Trini

“Seguíamos escuchando los disparos, y los gallos subiendo por la escalera, era una película de suspenso. Empezamos a correr muy como una película, además yo sentía la sangre correr. Estábamos subiendo el cerro, después bajamos por el otro lado, que tenía como una favelita”, añadió.

“Bueno, los gallos tomaron de rehenes a dos gringos, que eran muy chiquititos como la edad de Hans (18 años)”, aseguró. Una vez que cruzaron el otro lado del cerro, llegaron al punto de dónde comenzaba el hotel y las escaleras de donde se estaban quedando.

“Vimos la situación desde afuera, y ya había llegado la policía, pero no podían subir porque habían rehenes”, contó Trinidad. La policía comenzó a actuar y a subir los cerros, los delincuentes liberan a los jóvenes, y comienzan su escape.

Trini señaló que la policía desapareció persiguiendo a los ladrones, y ella se quedó en el hotel junto al resto de las personas, incluyendo a los jóvenes que fueron tomados como rehén. “Imagínate la sensación después de ver que cualquier persona puede subir”, terminó.