“¿Hubo mano negra?”: Daniel Fuenzalida reveló con cuál rostro farandulero le gustaría haber estado en “El Purgatorio”

Daniel Fuenzalida reveló lo que calificó como una “curiosa” situación que ocurrió unos días de su participación en el programa de Canal 13, “El Purgatorio”.

Todo comenzó cuando Luis Sandoval le consultó: “¿Te dicen con quién deberías estar? ¿De un comienzo fue Yamila tu pareja televisiva?.

El exHuevo comentó que cuando lo contactaron, la idea inicial era que fuera con la argentina, esto con el objetivo de aclarar ciertas cosas que se había dicho en el programa de Zona Latina sobre la comediante y sus relaciones amorosas.

Fuenzalida cuenta que llamó a Yamila y le dijo sobre esta invitación, a lo que ella señaló que pediría permiso en TVN para ir al estelar de Nacho Gutiérrez.

“Yo después lo dejé en las manos de la producción. Cuando sale al aire el programa de Pamela Díaz y Kenita Larraín, al otro día, la producción me dice ‘Daniel, vamos a hacer un cambio si es que se puede. Hemos decidido que mejor vayan dos hombres’. Yo dije ‘Ok’”, comentó en Me Late Estelar, según consignó Página 7.

“Me dicen ‘si es que fuera con un hombre… ¿Con quién te gustaría participar? Y yo dije que con José Miguel Viñuela. Yo siempre pienso televisivamente, si resultó lo de Pamela con Kenita, que son generacionales, ¿quién es generacional mío?’”, se preguntó.

Te podría interesar: https://www.publimetro.cl/noticias/2023/08/27/la-delincuencia-en-todos-lados-daniel-fuenzalida-denuncio-robo-a-su-vivienda-durante-la-noche/

¿Qué pasó con Viñuela?

Este nombre habría salido luego de que el animador recordara que mientras que él animaba “Extra Jóvenes”, Viñuela hacía lo propio con “Mekano”.

“Tomo mi celular y le mando un audio (a Viñuela). Me dice ‘estoy súper shockeado’, por lo que le pasó con lo de la demanda, en donde se decidió a pagar los 17 millones de pesos. Después me olvidé. El día lunes, de esta semana, me dicen ‘Daniel, va como estaba todo planeado (con Yamila)”, añadió.

“¿Hubo mano negra?”, preguntaron sus compañeros de “Me Late”, a lo que Fuenzalida brindó una particular respuesta.

“Fue curioso, porque después, el día jueves, me entero de que la próxima semana estará Viñuela con Jordi Castell”, cerró incrédulo.