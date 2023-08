Cecilia Bolocco se emocionó hasta las lágrimas con carta de su hijo Máximo: “Doy gracias a Dios”

Con la emoción a flor de piel y lágrimas en sus ojos. Así quedó la exMiss Universo Cecilia Bolocco con la emotiva carta que le escribió su hijo Máximo, donde destacó lo orgulloso que se siente de tenerla como madre y le declaró toda su admiración e idolatría.

“Mamá, por dónde partir. La persona más llena de virtudes que conozco, la persona más preocupada del resto. Siempre pensando en cómo ayudar y hacer de este mundo un lugar mucho mejor”, leyeron en el programa “Socios de la parrilla”, donde también estuvo invitado el comediante Álvaro Salas.

“Con tal de que él de al lado esté bien y feliz, eres plena y eso lo admiro por sobre todas las cosas. Siempre poniéndote en los zapatos del resto. ¿Qué más se puede pedir? Soy la persona más agradecida y orgullosa de este universo en poder decir que eres mi mamá. Te quiero, te idolatro y te admiro, Máximo”, le dedicó su hijo.

Tras esto, la animadora quiso compartir su emoción con los televidentes, agradeciendo la oportunidad de tener a su retoño sano y salvo.

Máximo Bolocco escribió emotiva carta a su madre

“Gracias a Dios, a mí la vida me ha dado la oportunidad de volver a tener a mi hijo en brazos, como si hubiese sido un bebé, de cuidarlo día y noche, de estar con él cada segundo y cada instante, y decirle cuánto lo amo y lo importante y crucial que es él en mi existencia”.

“Cuando escucho sus palabras que me las dice, cuando leo lo que me escribe, como esta carta que me ha enviado ahora, me quiebro, porque doy gracias a Dios de tener un hijo tan sensible, precioso y tan bueno, tan maravillosamente bueno”.

Finalmente, la animadora confesó que “en estos momentos, me llena el alma porque digo ‘uno no es perfecto y lo hace lo mejor que puede, y qué lindo ver que tus hijos te aman’”, destacó.