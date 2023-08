El piquero en colchón más doloroso de Dani Urrizola: se fracturó la nariz y tenía una rinoplastía

La conductora de “Viajando ando” de Mega, Dani Urrizola, se tiró un piquero en un colchón y lo que pasó sin duda además de doloroso, fue la mejor propaganda para la marca.

Al lanzarse de cara, se fracturó la nariz donde ya tenía una rinoplastía. En conversación con LUN, la comunicadora aseguró que “fui tan tonta, pero fue toda mi culpa”.

“Me tiré de cara, no sé por qué, tengo una rinoplastía y no puedo pegarme por ningún motivo en la cara y me fracturé la naruz, por estúpida”, explicó.

“Ahora las camas buenas tienen un montón de puntos de apoyo”, explica, detallando que ni siquiera se podía poner los lentes.

De momento, debe esperar tres meses para que la nariz se le deshinche y pueda ser intervenida.