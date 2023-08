El riesgo que asumió Patricio Bañados al rehusarse a leer una fake new en dictadura

Patricio Bañados fue un periodista que no mostró temor en declararse abiertamente opositor a la dictadura, arriesgando de esta forma su trabajo al proteger el derecho a la información. Como tenía trayectoria profesional desde los inicios de la televisión en Chile, en el primer período del gobierno militar se desempeñó en la pantalla chica de ese entonces.

Un hecho que llama la atención de ese tiempo fue cuando se rehusó a leer una falsa información en el noticiario que conducía para el hoy extinto canal Tele Once, en la época del Plebiscito de 1980.

De acuerdo con la conversación que mantuvo el hoy fallecido comunicador con Nicolás Copano para el capítulo dos de podcast Chilevisión 60 Años, que ambos profesionales sostuvieron en 2020, fue el propio Bañados de quien nació la negativa a leer la noticia que sus editores le habían encomendado.

Su actitud ante la dictadura en televisión

“Nunca tuve problemas con las noticias, hasta que un día me salté unas partes”, señaló Bañados en la oportunidad, para más adelante especificar que la información era sobre la histórica concentración política, previa al referéndum del 80, realizada en el Teatro Caupolicán, donde pronunció un discurso el exmandatario Eduardo Frei Montalva.

Según el periodista, en el momento la noticia indicaba que “habían actuado reconocidos grupos marxistas animando con arengas a la población y, luego, ha hecho uso de la palabra el exPresidente, Eduardo Frei Montalva, repitiendo las mismas palabras que se le conocen desde hace años, y que llevaron al país al comunismo”.

En tales circunstancias, Patricio Bañados omitió leer dicha información e intentó neutralizar el mensaje, limitandose a referirse a los hechos.

No obstante, la acción el comunicador la llevó a cabo sin dimensionar las consecuencias que le traerían, las cuales se hicieron patentes una vez finalizado el programa informativo.

“Termina el noticiario y me está esperando el segundo de prensa y me dice: ‘Estás expulsado del canal’. Entonces bien les dije: ‘Ustedes sabrán, la gente me va a preguntar por qué y yo voy a decir por qué, y eso lo van a publicar’”, relató sobre el hecho.

Sin embargo, Bañados explicó que, una vez que se reunió con los directores del canal, optaron por no desvincularlo de sus funciones.

Pese a todo, tras un viaje a Inglaterra, a su regreso al país no se le premitió seguir conduciendo el noticiero. “Cuando volví, ya no leí noticias más”, contó.

Cabe indicar que Patricio Bañados falleció en mayo pasado, siendo una figura reconocida en el mundo de las comunicaciones, luego de liderar, entre otros programas históricos, la campaña televisiva de la opción No en el Plebiscito de 1980, en el rol de presentador.