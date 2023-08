“Ha llorado muchísimo....”: Vanessa Daroch realizó una preocupante predicción para Tonka Tomicic

En el último capítulo de ‘Sin edita’, de Pamela Díaz, estuvo de invitada la tarotista Vanessa Daroch. La tarotista que ahora es parte estable del programa ‘El Purgatorio’ de Canal 13.

En esta oportunidad, la mentalista habló de distintas cosas, y aprovechó de lanzar sus cartas para analizar el futuro de algunos rostros de la televisión, entre ellos Tonka Tomicic.

Al instante Vanessa Daroch, dejó toda su energía en el tarot y dijo que, “me salieron las máximas cartas de las lágrimas”. Para luego hablar de los difíciles momentos que ha enfrentado la comunicadora, tras el problema legal de su esposo, Parived.

”Ha llorado muchísimo, ha llorado mucho, mucho, pero mucho. Es un llanto sola, no con alguien. Ha llorado mucho sola (…) la espada es como sentirse atacada, ofendida, menos”, aseguró.

El futuro de Tonka

Además, Vanessa Daroch dijo que, “siento que ella va a seguir en Canal 13, y si no siguiera tan activa, va a seguir igual”.

“Siento que ella se va a ir de Chile, no va a estar acá más. Yo no sé si está ida irse a vivir afuera y hacer un programa como de viajes, pero yo no la veo mucho tiempo más en Chile”, agregó la tarotista.

Además, avisó que, “hay algo que cambió en ella radicalmente, en cuanto a su forma de ser con el resto de la gente, para mejor. Esto a ella le sirvió mucho para aterrizarse, para volver los pies a la tierra”.

Por último, Pamela Díaz le preguntó a Vanessa Daroch sobre la posibilidad de que Tonka vuelva con Parived, a lo que esta lo negó tajantemente.

“Hay algo, aunque digan que no, que ella sabía todo, están los audios, siento que ella igual pecó de inocente. Puede que haya cachado algo, pero igual pecó de inocente. Siento que ella de esto, se va a rearmar y la va a romper de nuevo. Pero va a llegar con tanto power al 13 que va a traer ideas nuevas, proyectos nuevos”, finalizó la tarotista.