Las crueles críticas a Maite y Dulce por sus figuras en gira RBD son todo lo que está mal: Anahí las defiende

A 15 años de terminar con RBD, la famosa banda mexicana se volvió a reunir para una gira que ha causado sensación y que comenzó el pasado viernes en El Paso, Texas.

Maite Perroni, Dulce María, Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez se juntaron de nuevo para dar inicio a la gira, y no decepcionaron, interpretando temas como Nuestro amor, Tras de mí, Sálvame, y Este corazón.

Todos sorprendieron con sus atuendos modernos, brillantes, y que recordaban a aquel estilo que usaron en los 2000.

Sin embargo, dos de sus integrantes han sido víctimas de críticas, y son Dulce María y Maite Perroni, a quienes han atacado por lucir “gordas”, y hasta las han comparado con Anahí.

Las crueles críticas a Dulce María y Anahí por sus figuras en gira de RBD

Anahí, Dulce María y Maite Perroni, han tenido unos outfits espectaculares, pero Maite y Dulce han optado por llevar corsé, y atuendos ajustados en el abdomen, y Anahí sí ha llevado tops que lo dejan al descubierto.

Aunque Dulce y Maite se han visto increíbles con sus atuendos con brillos y corsé, se han llevado las peores críticas y hasta las han llamado “gordas” por tener unas figuras con curvas, y hasta las culpan por no “mantenerse como Anahí”.

“Anahí se ve increíble, pero Dulce y Maite nada que ver”, “que feas Dulce y Maite, están muy gordas, no estaban listas para una gira”, “Anahí siempre a sido como la principal y la q marca la diferencia es mi opinión”, “Dulce se ve bien pasadita de peso, pero canta bien”, “Maite y Dulce casi tumban el escenario, deberían aprender a mantenerse como Anahí”, y “Dulce tenía un cuerpazo antes 😢que le panzó”, son algunas de las crueles críticas que se leen en redes.

Esto solo muestra lo cruel que seguimos siendo como sociedad, y es que en lugar de enfocarse en el regreso de la banda, y el talento de cada uno de ellos, se han enfocado en las figuras de Maite y Dulce, quienes recordemos que son mamás y cada una ha vivido un proceso diferente.

De hecho, Maite solo tiene tres meses de haber dado a luz a su hija Lía y aún así tomó el riesgo y la responsabilidad de iniciar una gira y ensayos así, y en lugar de valorar estos sacrificios, la critican por su figura.

Recuperar la figura después del embarazo no es nada sencillo, unas mujeres lo logran, otras no, otras se tardan más, por lo que es terrible juzgar a una mujer por ello, debemos comenzar a ser más empáticas y respetar y apoyar a las mujeres y no criticarlas, pues lamentablemente muchas de las críticas vienen de otras mujeres.

Los mensajes de apoyo de Anahí a Dulce María y Maite Perroni

Ante esto, Anahí se ha pronunciado y les ha mostrado su apoyo a cada una en sus redes, empoderándolas con hermosos mensajes.

RBD Anahí le mostró su apoyo a Dulce con emotivo mensaje (@dulcemaria/Instagram)

“ Eres HERMOSA !! Brillaste como solo tú ! Que privilegio poder vivir esto a tu lado. Te amo ! ❤️” , fue el emotivo mensaje que le dedicó a Maite.

Mientras que a Dulce le dijo “Te amamos !!! Eres inspiración absoluta ! Eres luz ! Iluminas a todos con tu presencia y tu corazón ! BRILLAS como solo tú !!!! ❤️ Que regalote poder estar a tu lado y tomar tu manita fuerte fuerte ! 🙏🙌🏻💖”.