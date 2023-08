¿Qué pasó en fiesta de Gran Hermano?: Participantes se pusieron insurrectos y cortaron la señal

Los participantes de Gran Hermano se fueron de reto el pasado viernes durante la tradicional fiesta. Esto, porque querían seguir bailando, comiendo y tomando, pero la voz en off los mandó con viento fresco de vuelta para la casa, cortándoles la música y prohibiéndoles que se llevaran cualquier cosa, como alcohol o comida.

Según quedó en evidencia en un video que circuló por Internet, tanto Constanza Capelli como los demás integrantes de la casa estudio se mostraron muy sorprendidos con el abrupto término de la celebración y expresaron su molestia con el mandamás del reality de CHV.

“Pero tan temprano, nunca había pasado esta hueá. ¡Me estás hueviando”, reclamó Cony.

“Fue como ‘ya tenemos suficiente contenido, adiós”, agregó Alessia Traverso, despotricó contra la producción, la ganadora del juego “la sillita musical”.

Todo esto, mientras los demás compañeros se preparaban los últimos completos, conscientes que al interior de la casa, la comida es limitada.

“Jefe, ¿podemos llevarnos las paltas en las bolsas’”, preguntó Jorge Aldoney, pero recibió una negativa respuesta de vuelta.

“Ni siquiera me he tomado todo mi copete. Big no seas así, déjanos llevar las paltas”, continuó Cony con su reclamo, aunque sin buen resultado.

Gran Hermano retó a jugadores

“Atención, por favor. Recuerden que está prohibido llevarse a la casa comida o bebida que haya en la fiesta”, dijo la voz en off, con su característico tono grave, para poner orden a la insurrección.

Sin embargo, eso molestó aún más a los participantes, quienes siguieron reclamando, lo que obligó a la producción a cortar la señal y colocar la imagen de la piscina.

“Big que eres pesado, más encima terminaste la fiesta terrible temprano. La hueá pesá”, lamentó Constanza.

Finalmente, Cony y Raimundo, los tortolitos que bailaron muy acaramelados en la fiesta, fueron al confesionario a preguntar qué había pasado, pero “Big” les aclaró que la celebración duró lo mismo de siempre, solo que a ellos, producto de lo bien que lo estaban pasando, se les pasó el tiempo volando.