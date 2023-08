“Se lo agradezco de corazón”: Mamá de Alessia se conmovió con tierno gesto que tuvo La Pincoya con su hija en ‘Gran Hermano’

En la última gala de eliminación en “Gran Hermano”, Skarleth, Jorge, Hans, Coni y Alessia estuvieron en placa. Por lo mismo, sus familias se hicieron presentes en el programa y la madre de Alessia aprovechó el momento para agradecer el gesto de contención de Jennifer Galvarini “Pincoya”, con la joven.

Esto porque hace unos días reingresaron algunos exparticipantes para la actividad de “congelado”, donde dejaron varios mensajes a los concursantes, sin embargo, Alessia y Skarleth fueron ignoradas por Estefanía y esto causó que se sintieran muy mal.

De hecho, la ex cantante de The Voice quedó muy afectada y no aguantó las lágrimas delante de Pincoya, quien la animó y la abrazó.

Mamá de Alessia agradeció el apoyo a su hija

Luego que el gesto de la oriunda de Chiloé fuera muy comentado por los seguidores del reality, la madre de la joven cantante expresó su gratitud con un tierno mensaje.

“Quiero agradecer, como mamá, por la contención que le dio Pincoya a Alessia cuando más lo necesitaba”, expresa en el registro que fue compartido en redes sociales por el animador del espacio, Julio César Rodríguez.

“Una como mamá sabe cuando la niña está mal y quiere abrazarla y ella la contuvo. Se lo agradezco de corazón”, finalizó.

