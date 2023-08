“Soy más que la expolola de...”: Liberan el casting de Skarleth para ingresar a 'Gran Hermano'

Finalmente, la noche del recién pasado domingo, Skarleth Labra se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano. Por los mismo, en las redes sociales de Chilevisión compartieron el casting que realizó la joven para ingresar al reality.

“Soy magallánica, el año pasado salí de cuarto medio”, comienza diciendo la ex habitante de la casa estudio y luego recuerda su polémico quiebre con Pailita. “Muchos me conocen por una crisis de amor, donde todo fue muy intenso”, dijo.

Además, la joven entregó detalles de sus pasatiempos. “Mi hobby favorito es bailar, bailo desde los 8 años”, contó. “Viajé a un mundial, a un Panamericano y a muchos nacionales con mi grupo de baile”, relató.

Por último, Skarleth Labra termina hablando de su personalidad. “Me considero una persona alegre, sencilla y muy real. Mis defectos es que soy muy confiada y sensible, y cuando me hacen daño, sacan mi peor versión”, aseguró.

“Me gustaría entrar a este reality para que me conozcan de verdad y sepan que soy más que solo la expolola de un cantante urbano”, explicó

Recordemos que Skarleth abandonó el reality show chileno tras obtener el 81,51% de los votos del público.

“Estoy súper tranquila. La verdad estaba preparada para la noticia. Lloro más que nada por dejar a mis amigos y los voy a extrañar a todos”, dijo tras conocer el resultado de las votaciones del público que pedía que ella se fuera del lugar.