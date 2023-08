“Aprendí muchas cosas”: Skarleth entrega sus primeras declaraciones tras ser eliminada de ‘Gran Hermano’

Skarleth Labra es la última eliminada de Gran Hermano, por lo mismo, Chilevisión compartió en sus redes sociales las primeras palabras de la joven en el mundo exterior.

“¿Qué sentiste cuando escuchaste Cora Roto de Pailita en la fiesta?”, fue lo primero que le preguntaron en el video.

Muy nerviosa, la joven bailarina comentó: “Al principio no la entendí, o sea, me traía recuerdos, pero no sabía por qué, y después me di cuenta de que era la canción que me había dedicado”.

“Pero no sentí nada, solo fue bonito recordar la canción en ese momento”, expresó.

Además, sobre cómo fue volver a la realidad, la concursante confesó que “fue cuático. Al principio, en el aeropuerto, estaba mirando a la gente y como que me sentí (rodeada) con muchas personas”, explicó.

Por, último Skarleth se refirió a las enseñanzas que le dejó su participación en el reality. “Fue bacán, porque aprendí muchas cosas, como valorar más a las personas o una conversación. Empecé a saber cómo ver el tiempo o cómo ver la hora solamente con el cielo y los atardeceres”, reveló.

Recordemos que la concursante debió abandonar el programa tras obtener el 81,51% de los votos del público. “Estoy súper tranquila. La verdad estaba preparada para la noticia. Lloro más que nada por dejar a mis amigos y los voy a extrañar a todos”, cerró.