Claudia Conserva reacciona a las críticas y se refiere sobre si TVN pagó por “Brava”

Claudia Conserva finalmente reaccionó a las diferentes críticas que ha recibido por una eventual lucro con su documental “Brava”, emitido en mayo pasado por TVN, y de paso aclaró si el canal público le pagó por esta producción audiovisual.

Cabe recordar que “Brava” fue un material ampliamente comentado al momento de su estreno en la señal estatal, pues en tres capítulos la animadora de TV+ relató en primera persona la dura lucha contra el cáncer de mama que padeció.

Desde entonces, han llovido las críticas, argumentando que Claudia habría lucrado con el dolor de cientos de personas que han sufrido por esta enfermedad. Finalmente la conductota de TV entregó su versión al respecto en un live realizado junto a Angélica Castro por Instagram.

“A diferencia de lo que se especula, de que me pagaron millones, que vendí, que lucré con la enfermedad, quisiera de pasada comentar que no me pagó TVN, porque yo no cobré por el documental”, señaló la animadora de “Claudia Conversa”.

“No sé de qué cabeza, —porque estaba bien desconectada del mundo— no sé a quién se le ocurrió decir una cosa así”, aclaró.

“Por eso ahora digo: ‘¿Qué onda?’, porque mucha gente se acerca a decirme que estoy lucrando, pero nunca nadie me ha preguntado a mí, que soy la fuente: ‘¿Claudia, te pagaron?’ Porque nadie me ha preguntado”, manifestó enojada.

Es más, la comunicadora reveló que hace muy poco Pato Sotomayor le indicó: “‘Tú te forraste por el documental’. Yyo le digo: ‘Pato, yo no cobré con el documental, ¿de dónde sacaste eso?’, y él me dice: ‘Todo el mundo está convencido de eso’, y se habla de 400, 100, 50 millones de pesos”.

En este sentido, Claudia Conserva explicó cuál fue el acuerdo con el canal público. “Lo que hice yo con TVN, para aclarar, es una coproducción. Este ejecutivo que vino dijo: ‘Hay que invertir en un equipo de trabajo porque hay que hacer una postproducción de las imágenes, tiene que haber un hilo conductor, y nosotros como TVN tenemos una misión como canal, y nos parece interesante este material para hacer este llamado de atención”, relató.

“Yo le dije: ‘Lo que más necesito es dar visibilidad a esto, tú me pones la postproducción y yo pongo las imágenes y lo lanzamos al aire’. No hay platas de por medio”, añadió.}

Del mismo modo, el rostro de TV+ enfatizó que “fue duro, crudo, pero no había otra forma. Y no es que yo me propuse hacerlo así, fue mi experiencia, lo que a mí me toco vivir”.